Китайские производители электромобилей привлекают инвестиции для конкуренции с Tesla

Три ведущих китайских производителя электромобилей – Li Auto, NIO и Xpeng – планируют в 2021 г. провести вторичное размещение акций на Гонконгской бирже, сообщило 9 марта агентство Reuters со ссылкой на знакомые с планами компаний источники. Каждая из трех компаний планирует вывести на биржу не менее 5% акций, что при их текущей стоимости на биржах Нью-Йорка позволит производителям привлечь суммарно $5 млрд. На своих первичных размещениях в США в 2018–2020 гг. они выручили $14,7 млрд.