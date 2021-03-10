Китайские производители электромобилей привлекают инвестиции для конкуренции с Tesla

Китайские производители электромобилей привлекают инвестиции для конкуренции с TeslaВ 2021 году продажи электрокаров в Китае вырастут в 1,5 раза, а их доля на рынке к 2025 году достигнет 20%
Три ведущих китайских производителя электромобилей – Li Auto, NIO и Xpeng – планируют в 2021 г. провести вторичное размещение акций на Гонконгской бирже, сообщило 9 марта агентство Reuters со ссылкой на знакомые с планами компаний источники. Каждая из трех компаний планирует вывести на биржу не менее 5% акций, что при их текущей стоимости на биржах Нью-Йорка позволит производителям привлечь суммарно $5 млрд. На своих первичных размещениях в США в 2018–2020 гг. они выручили $14,7 млрд.
Как отмечает South China Morning Post, 2021 год должен стать решающим для сектора электромобилей в Китае. По прогнозам большинства экспертов индустрии, продажи экологически чистого транспорта в стране вырастут на 40% по сравнению с 2020 г. и достигнут 1,8 млн шт. Аналитики исследовательской фирмы Canalys прогнозируют рост на 50%. Доля электромобилей в общем объеме продаж пока составляет 5%, но уже к 2025 г. этот показатель должен увеличиться до 20%.