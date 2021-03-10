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Китайские производители электромобилей привлекают инвестиции для конкуренции с Tesla

В 2021 году продажи электрокаров в Китае вырастут в 1,5 раза, а их доля на рынке к 2025 году достигнет 20%
Илья Виноградов
Пока лидером по продажам электромобилей в Китае остается американская Tesla. В 2020 г. ее поставки в Китае составили 147 445 шт., на втором месте — компания NIO (на фото их IPO в 2018 г.) /Brendan McDermid / Reuters

Три ведущих китайских производителя электромобилей – Li Auto, NIO и Xpeng – планируют в 2021 г. провести вторичное размещение акций на Гонконгской бирже, сообщило 9 марта агентство Reuters со ссылкой на знакомые с планами компаний источники. Каждая из трех компаний планирует вывести на биржу не менее 5% акций, что при их текущей стоимости на биржах Нью-Йорка позволит производителям привлечь суммарно $5 млрд. На своих первичных размещениях в США в 2018–2020 гг. они выручили $14,7 млрд.

Как отмечает South China Morning Post, 2021 год должен стать решающим для сектора электромобилей в Китае. По прогнозам большинства экспертов индустрии, продажи экологически чистого транспорта в стране вырастут на 40% по сравнению с 2020 г. и достигнут 1,8 млн шт. Аналитики исследовательской фирмы Canalys прогнозируют рост на 50%. Доля электромобилей в общем объеме продаж пока составляет 5%, но уже к 2025 г. этот показатель должен увеличиться до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных