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Почему Harley-Davidson увлеклась электромотоциклами

Ее гендиректор Йохан Зейтц крайне озабочен экологическими проблемами
Софья Корепанова
Гендиректор Harley-Davidson Йохан Зейтц /Rodger BOSCH / AFP

Йохан Зейтц снискал известность в деловых кругах, когда вывел бренд спортивной одежды Puma из состояния клинической смерти. За время его руководства компания, приносившая долгое время одни убытки, стала прибыльной, ее акции подорожали в 27 раз. Затем Puma была поглощена Kering. Зейтц некоторое время поработал в этом холдинге, а в 2016 г., в возрасте 53 лет, уволился, чтобы заниматься своими проектами. Завел наконец детей, на которых у него раньше не было времени, превратил свою обширную коллекцию африканского искусства в девятиэтажный музей на набережной Кейптауна в ЮАР, руководил туристическим комплексом в Кении, вместе с Ричардом Брэнсоном и другими членами проекта The B Team пытался изменить современный капитализм... Forbes как-то назвал его «настоящим человеком эпохи Возрождения».

Попутно Зейтц заседал в совете директоров Harley-Davidson. В феврале прошлого года под давлением акционеров ушел гендиректор и президент компании Мэтт Леватич – его подвели снижение продаж и продолжающееся падение акций. Зейтца временно назначили руководить компаний, пока ей ищут нового гендиректора. Но в итоге Зейтц решил еще раз подвергнуть свою репутацию испытанию – и остался во главе легендарного производителя мотоциклов.

Зейтц сам рассказывал, что в Puma его деятельность считали «экологическим талибаном». Он маниакально озабочен экологическими проблемами. По информации Bloomberg, именно он, будучи членом совета директоров Harley-Davidson, настоял, чтобы компания выпустила электрический мотоцикл.

В 2019 г. модель под названием Harley-Davidson LiveWire показали на выставке CES и открыли прием заказов. Когда Зейтц стал гендиректором, колумнист Forbes советовал ему выделить электромотоциклы в отдельный бренд: «Давайте посмотрим правде в глаза, самые преданные поклонники бренда не являются поклонниками тихой машины LiveWire». Журналист предлагал бренд Harley-Davidson Electric или HDE. Вскоре он констатировал, что оказался прав, – компания столкнулась с сопротивлением даже в рядах своих сотрудников и дилеров, им не нравилось, что под знаменитым брендом продается электромотоцикл.

Harley-Davidson LiveWire /Harley-Davidson

А в мае этого года Harley-Davidson объявила, что запускает отдельный бренд для электрических мотоциклов. Назвали его в честь первенца – LiveWire. Выпуск первой машины под новым брендом планируется на 8 июля.

Мотоцикл для белого пенсионера

Harley-Davidson LiveWire получил восторженные отзывы критиков и энтузиастов. Но продажи принесли сюрприз. «Самому молодому покупателю этой машины было 72 года, – рассказал Bloomberg владелец салона мотоциклов в Пенсильвании. – Harley-Davidson не вышла на аудиторию, которую хотела, – она снова попала в сегмент, который называется «парни, которые могут себе позволить такой мотоцикл». Немудрено: Harley-Davidson LiveWire стоит почти $30 000. Это лучшая иллюстрация проблем, с которыми столкнулась компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных