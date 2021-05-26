Почему Harley-Davidson увлеклась электромотоциклами

Йохан Зейтц снискал известность в деловых кругах, когда вывел бренд спортивной одежды Puma из состояния клинической смерти. За время его руководства компания, приносившая долгое время одни убытки, стала прибыльной, ее акции подорожали в 27 раз. Затем Puma была поглощена Kering. Зейтц некоторое время поработал в этом холдинге, а в 2016 г., в возрасте 53 лет, уволился, чтобы заниматься своими проектами. Завел наконец детей, на которых у него раньше не было времени, превратил свою обширную коллекцию африканского искусства в девятиэтажный музей на набережной Кейптауна в ЮАР, руководил туристическим комплексом в Кении, вместе с Ричардом Брэнсоном и другими членами проекта The B Team пытался изменить современный капитализм... Forbes как-то назвал его «настоящим человеком эпохи Возрождения».