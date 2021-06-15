Продажи легковых автомобилей с пробегом за пять месяцев выросли на 28%

Лидером на вторичном рынке остается российская Lada с долей 23% от общего объема перепроданных автомобилей. В количественном выражении это соответствует 107 600 экземпляров, что на 43% больше, чем год назад. На втором месте – японская Toyota, результат которой составил 50 900 подержанных автомобилей (+46%). На третьем месте – корейский бренд Hyundai, объем перепродаж которого равен 27 100 единиц (+69,6%). Почти таким же количеством разошлась еще одна корейская марка – Kia (27 000), которая показала самый большой рост рынка в топ-10 – плюс 75,8%. В пятерку самых востребованных на вторичном рынке попал и японский Nissan – 25 800 единиц, +47%.