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Продажи легковых автомобилей с пробегом за пять месяцев выросли на 28%

Новые автомобили в дефиците и продолжают дорожать
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам мая 2021 г. составил 465 400 шт., что на 52,6% выше показателей мая прошлого года, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». По итогам пяти месяцев 2021 г. вторичный рынок также показывает рост: объем купленных легковых автомобилей с пробегом в этот период составил 2,261 млн единиц, что на 28,3% больше, чем в январе – мае 2020 г., подсчитало агентство. 

Лидером на вторичном рынке остается российская Lada с долей 23% от общего объема перепроданных автомобилей. В количественном выражении это соответствует 107 600 экземпляров, что на 43% больше, чем год назад. На втором месте – японская Toyota, результат которой составил 50 900 подержанных автомобилей (+46%). На третьем месте – корейский бренд Hyundai, объем перепродаж которого равен 27 100 единиц (+69,6%). Почти таким же количеством разошлась еще одна корейская марка – Kia (27 000), которая показала самый большой рост рынка в топ-10 – плюс 75,8%. В пятерку самых востребованных на вторичном рынке попал и японский Nissan – 25 800 единиц, +47%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных