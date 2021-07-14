Производство Bugatti может переехать в Хорватию

Производство Bugatti может переехать в ХорватиюVW передаст знаменитый бренд в СП Porsche и Rimac Automobili
«Раньше, набрав в Google «автомобильная промышленность в Европе» <...> вы увидели бы карту с множеством точек, на которой изображена вся Европа – от Португалии до Румынии, от Швеции до юга Италии, – и практически единственной страной без точек была Хорватия», – рассказывал Мате Римац журналу Barron’s. Теперь благодаря Римацу в Хорватии есть сразу две точки: Rimac Automobili и, условно, Bugatti (их пока собирают во Франции, но производство может переехать на Балканы).
Rimac производит самые быстрые в мире электромобили, которые получают восторженные отзывы от ведущего The Grand Tour Джереми Кларксона. В очереди на покупку второй разработанной Римацем модели – Nevera – стоит сам Нико Росберг. «Когда чемпион «Формулы-1» покупает вашу машину, это о чем-то говорит!» – гордится Римац. Росберга привлекает не только динамика – он поклялся всеми силами сокращать выбросы парниковых газов, а машины Римаца полностью электрические.
Но производство суперкаров не главный бизнес Rimac Automobili. Основной доход ему приносят решения по электрификации для всемирно известных автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов. Компания не раскрывает всех партнеров, которых насчитывается около 35. Но интернет-издание Motor1 приводит список тех, о ком точно известно: AMG, Aston Martin, Cupra, Ferrari, Hyundai, Jaguar, Koenigsegg, Magna, Mercedes, Pininfarina, Porsche, Renault. Сейчас в Rimac Automobili работает около 1000 человек и строится кампус, рассчитанный на 2500 сотрудников.
В июле стало известно, что Volkswagen (VW) превратит свой ультралюксовый бренд Bugatti в совместное предприятие с Rimac Automobili. Хорватская компания получит 55% акций СП, 45% будут переданы Porsche, входящему в VW. Porsche – совладелец Rimac Automobili с долей 24%.
VW лет пять назад стал избавляться от нишевых или непрофильных бизнесов, чтобы получить ресурсы для гонки за электрификацией автопарка. Концерн продал производителя коробок передач Renk, выделил в самостоятельную компанию производителя грузовиков и автобусов Traton (в 2019 г. она провела IPO) и надумал было продать итальянские бренды Ducati и Lamborghini – но в декабре прошлого года отказался от этой идеи.
Bugatti Automobiles S.A.S. (Bugatti)
Автопроизводитель
Акционер: Volkswagen AG (100%).
Финансовые показатели не раскрываются.
Бренд ведет свою историю с 1909 г. Компания была основана в 1999 г., базируется в Молсхайме, Франция. Входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG. Специализируется на выпуске спортивных, гоночных и эксклюзивных автомобилей класса люкс. В 2021 г. компания представила гиперкар Chiron Pur Sport (разгон до 100 км/ч за 2,4 секунды, до 200 км/ч за 5,8 секунды, до 300 км/ч за 12,1 секунды, максимальная скорость – 440 км/ч).
Bugatti в 1950-х гг. практически прекратил свое существование и был возрожден в 1998 г., когда VW возглавлял Фердинанд Пиех. Это самый маленький бренд группы VW с годовым объемом продаж около 80 автомобилей. Погоня за инженерным совершенством вошла в противоречие с законами рынка. Первая разработанная в VW модель Bugatti Veyron считается одной из самых убыточных в истории автопрома, пишет Bloomberg, из-за расходов на разработку уникального 16-цилиндрового двигателя. Точнее сказать сложно: VW не раскрывает финансовых показателей Bugatti, но гендиректор Porsche Оливер Блум уверял журналистов, что в последние годы Bugatti вышла в прибыль.
Новое СП будет сначала выпускать электрический суперкар Rimac Nevera и Bugatti Chiron. Последний должен быть выпущен в 500 экземплярах, 300-й из них был собран в начале этого года. Его пока будут производить по-прежнему на востоке Франции в кампусе компании в г. Мольсайме, который больше похож на поместье художника, нежели на автозавод. На смену Chiron, скорее всего, придет модель с гибридным двигателем, а до конца десятилетия будет показана полностью электрическая Bugatti, рассказывал Римац Motor1. Он обещает, что это будет оригинальная машина, разработанная с нуля: «Некоторые опасаются, что мы возьмем Nevera и налепим на него логотип Bugatti. Этого абсолютно точно не произойдет». У Римаца останутся его ключевые патенты: они достанутся не СП, а отдельной компании Rimac Technology.