Производство Bugatti может переехать в Хорватию

Новое СП будет сначала выпускать электрический суперкар Rimac Nevera и Bugatti Chiron. Последний должен быть выпущен в 500 экземплярах, 300-й из них был собран в начале этого года. Его пока будут производить по-прежнему на востоке Франции в кампусе компании в г. Мольсайме, который больше похож на поместье художника, нежели на автозавод. На смену Chiron, скорее всего, придет модель с гибридным двигателем, а до конца десятилетия будет показана полностью электрическая Bugatti, рассказывал Римац Motor1. Он обещает, что это будет оригинальная машина, разработанная с нуля: «Некоторые опасаются, что мы возьмем Nevera и налепим на него логотип Bugatti. Этого абсолютно точно не произойдет». У Римаца останутся его ключевые патенты: они достанутся не СП, а отдельной компании Rimac Technology.