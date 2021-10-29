Электромобили лишают нулевой экспортной пошлины

Электромобили лишают нулевой экспортной пошлиныЭто не поможет активнее развивать сборку авто на электротяге в РФ, считают эксперты
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 29 октября рассмотрит вопрос продления нулевой пошлины на ввоз электромобилей до 2024 г., сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой заседания. По его словам, на нем российская сторона выступит против данной инициативы. Источник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил эту информацию. А решения в ЕЭК принимаются только единогласно.
Консолидатором позиции от лица России в ЕЭК является Минэкономразвития. Представитель ведомства сказал «Ведомостям», что комментарии по этому вопросу до заседания ЕЭК преждевременны. Но представитель Минпромторга, позиция которого также имеет значительный вес при решении вопроса о пошлинах на ввоз авто на электротяге, ранее в беседе с «Ведомостями» подчеркивал, что обнуление ставки не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом и компонентов для них. Комментировать данный вопрос в преддверии совета ЕЭК он также отказался.