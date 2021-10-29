Электромобили лишают нулевой экспортной пошлины

Консолидатором позиции от лица России в ЕЭК является Минэкономразвития. Представитель ведомства сказал «Ведомостям», что комментарии по этому вопросу до заседания ЕЭК преждевременны. Но представитель Минпромторга, позиция которого также имеет значительный вес при решении вопроса о пошлинах на ввоз авто на электротяге, ранее в беседе с «Ведомостями» подчеркивал, что обнуление ставки не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом и компонентов для них. Комментировать данный вопрос в преддверии совета ЕЭК он также отказался.