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Электромобили лишают нулевой экспортной пошлины

Это не поможет активнее развивать сборку авто на электротяге в РФ, считают эксперты
Денис Ильюшенков Анастасия Бойко
Концепция развития электротранспорта в России предполагает развитие электрозарядок / Максим Стулов / Ведомости

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 29 октября рассмотрит вопрос продления нулевой пошлины на ввоз электромобилей до 2024 г., сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой заседания. По его словам, на нем российская сторона выступит против данной инициативы. Источник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил эту информацию. А решения в ЕЭК принимаются только единогласно.

Консолидатором позиции от лица России в ЕЭК является Минэкономразвития. Представитель ведомства сказал «Ведомостям», что комментарии по этому вопросу до заседания ЕЭК преждевременны. Но представитель Минпромторга, позиция которого также имеет значительный вес при решении вопроса о пошлинах на ввоз авто на электротяге, ранее в беседе с «Ведомостями» подчеркивал, что обнуление ставки не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом и компонентов для них. Комментировать данный вопрос в преддверии совета ЕЭК он также отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных