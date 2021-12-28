Подешевеют ли автомобили после ликвидации дефицита?Поставки машин на рынок могут вырасти, но это вряд ли заставит дилеров снизить ценник
Емкость рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2021 г. поставит рекорд в денежном выражении: по прогнозам аналитического агентства «Автостат», на их покупку будет потрачено 3,02 трлн руб. Это на 21% больше, чем в 2020 г. Но рекорд будет достигнут не за счет увеличения количества купленных машин.
Продажи в штуках вырастут лишь на 1% до 1,48 млн единиц. Зато средневзвешенная (с учетом доли рынка. – «Ведомости») цена новой легковой машины в РФ по итогам года также обновит рекорд. А точнее, антирекорд – 2,1 млн руб., что на 25% больше, чем в 2020 г., рассказал «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
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