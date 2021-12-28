Подешевеют ли автомобили после ликвидации дефицита?

Емкость рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2021 г. поставит рекорд в денежном выражении: по прогнозам аналитического агентства «Автостат», на их покупку будет потрачено 3,02 трлн руб. Это на 21% больше, чем в 2020 г. Но рекорд будет достигнут не за счет увеличения количества купленных машин.