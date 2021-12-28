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Подешевеют ли автомобили после ликвидации дефицита?

Поставки машин на рынок могут вырасти, но это вряд ли заставит дилеров снизить ценник
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Емкость рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2021 г. поставит рекорд в денежном выражении: по прогнозам аналитического агентства «Автостат», на их покупку будет потрачено 3,02 трлн руб. Это на 21% больше, чем в 2020 г. Но рекорд будет достигнут не за счет увеличения количества купленных машин.

Продажи в штуках вырастут лишь на 1% до 1,48 млн единиц. Зато средневзвешенная (с учетом доли рынка. – «Ведомости») цена новой легковой машины в РФ по итогам года также обновит рекорд. А точнее, антирекорд – 2,1 млн руб., что на 25% больше, чем в 2020 г., рассказал «Ведомостям» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных