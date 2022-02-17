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Рынок подержанных легковых автомобилей в 2022 году перейдет к стагнации

Эксперты не ожидают заметного роста продаж из-за исчерпания спроса и дефицита предложения
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в 2022 г. вырастут не более чем на 3% примерно до 5,97 млн штук. Об этом по итогам форума ForAuto 2022 рассказал «Ведомостям» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. В 2021 г. этот сегмент рынка увеличился на 8% до 5,95 млн единиц, следует из презентации «Автостата» к форуму.

Общая ситуация с доходами населения не способствует росту рынка плюс идет снижение продаж новых машин: следовательно, люди не продают старые и вторичный рынок не обновляется, объясняет Удалов. Дефицит на рынке новых автомобилей и рост цен будет и дальше притормаживать рынок машин с пробегом, уверен аналитик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных