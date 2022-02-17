Рынок подержанных легковых автомобилей в 2022 году перейдет к стагнации

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в 2022 г. вырастут не более чем на 3% примерно до 5,97 млн штук. Об этом по итогам форума ForAuto 2022 рассказал «Ведомостям» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. В 2021 г. этот сегмент рынка увеличился на 8% до 5,95 млн единиц, следует из презентации «Автостата» к форуму.