Рынок подержанных легковых автомобилей в 2022 году перейдет к стагнации

Рынок подержанных легковых автомобилей в 2022 году перейдет к стагнацииЭксперты не ожидают заметного роста продаж из-за исчерпания спроса и дефицита предложения
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в 2022 г. вырастут не более чем на 3% примерно до 5,97 млн штук. Об этом по итогам форума ForAuto 2022 рассказал «Ведомостям» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. В 2021 г. этот сегмент рынка увеличился на 8% до 5,95 млн единиц, следует из презентации «Автостата» к форуму.
Общая ситуация с доходами населения не способствует росту рынка плюс идет снижение продаж новых машин: следовательно, люди не продают старые и вторичный рынок не обновляется, объясняет Удалов. Дефицит на рынке новых автомобилей и рост цен будет и дальше притормаживать рынок машин с пробегом, уверен аналитик.
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