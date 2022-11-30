Штраф за слишком шумную езду может превысить 5000 рублей

Без изменений федерального законодательства регионы не смогут решить проблему поведения на дорогах, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. «С законодательной инициативой к нам обратилась Мосгордума, перед которой, в свою очередь, этот вопрос поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Поправки касаются тех, кто ставит насадки на глушители и чрезмерно громко включает музыку в автомобилях под окнами жилых домов. Все это имеет отношение к хулиганам, а не к водителям в целом», – говорит он.