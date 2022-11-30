Штраф за слишком шумную езду может превысить 5000 рублей

Штраф за слишком шумную езду может превысить 5000 рублейВ Госдуме готовы принять подготовленные Мосгордумой поправки
Законопроект, предлагающий наделить регионы правом устанавливать штрафы за нарушение покоя и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств, внесен в Госдуму. Скорректировать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложила Мосгордума.
В пояснительной записке отмечается, что недобросовестные владельцы автомобилей, мотоциклов и квадроциклов зачастую используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей либо же очень громко слушают музыку, а существующих штрафов недостаточно для борьбы с этой проблемой. Регионам предлагается предоставить возможность устанавливать размер штрафа для «особо шумных» транспортных средств (ТС) в зависимости от категории этого ТС и мощности его двигателя.
Жители неоднократно обращались в Мосгордуму и правительство Москвы с жалобами на повышенный уровень шума из-за автомобилей и мотоциклов без глушителей и с громкой музыкой, указывал в ходе обсуждения законопроекта в столичном парламенте его председатель Алексей Шапошников («Единая Россия»). Существующее в законодательстве наказание он назвал слишком мягким и неработающим. Штраф за нарушение тишины автомобилистами сейчас составляет, по словам Шапошникова, до 500 руб.
По внесенному в Госдуму законопроекту эта сумма может быть кратно увеличена. В частности, в статье 3.5 КоАП появится часть 1.1, в которой будет указано, что размер штрафа для граждан и юридических лиц за совершение административных правонарушений, предусмотренных законами регионов, «посягающих на покой граждан и тишину и совершенных с использованием автомобилей или мототранспортных средств, может устанавливаться в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя, а также превышать 5000 руб.».
«Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л. с., то к штрафу будут добавляться 250 руб. за каждые 10 л. с. сверх этого значения. К примеру, владельцу спорткара с 400 «лошадками» придется выложить уже 10 000 руб. Кроме того, предлагается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений уровня шума автотранспорта с помощью специальных технических средств, совмещенных со средствами фотовидеофиксации», – пояснил Шапошников.
Без изменений федерального законодательства регионы не смогут решить проблему поведения на дорогах, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. «С законодательной инициативой к нам обратилась Мосгордума, перед которой, в свою очередь, этот вопрос поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Поправки касаются тех, кто ставит насадки на глушители и чрезмерно громко включает музыку в автомобилях под окнами жилых домов. Все это имеет отношение к хулиганам, а не к водителям в целом», – говорит он.
«Пришло время, пора принимать [закон] и наказывать [нарушителей]», – коротко прокомментировал «Ведомостям» актуальность законопроекта председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Впрочем, сами «штрафы никогда не приводили к серьезным изменениям поведения автолюбителей», говорит Шайхутдинов: «Но, например, [возможно] задержание ТС с демонтированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину».
Современные технические средства позволят контролировать реализацию закона, документ «не останется на словах», в отличие от «многочисленных» инициатив, обсуждавшихся в парламенте ранее, уверен председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов («Единая Россия»).
«Тестирование шумомеров показало эффективность приборов – вместе с видеофиксацией идет запись превышения уровня шума. В дальнейшем последует сертификация этих шумомеров, правительством будут разработаны требования к их характеристикам. Поэтому уверены, что это [нормы законопроекта] рабочая история», – объяснил Козлов. Речь идет о стационарном размещении приборов на «шумных» территориях, с которых поступает больше всего обращений граждан, а не о «ручном приборе», подчеркнул он. Систему фиксации соблюдения скоростного режима в России удалось ввести успешно, напомнил депутат.