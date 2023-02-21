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Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту

На рынке эту бизнес-модель считают выгодной для всех участников процесса
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Автодилерская группа «Авилон» начала ввозить новые легковые автомобили по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям – продавцам машин. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова. Таким образом, автодилер становится альтернативным дистрибутором брендов, которые прекратили поставки машин в Россию после начала СВО на Украине.

До этого, 15 февраля 2023 г., директор по развитию и инновациям «Ключавто» Юлия Овчинникова на форуме ForAuto говорила, что компания создала подразделение, которое ориентировано на работу с автомобилями, поставляемыми в Россию по параллельному импорту. Это позволит обеспечить автотехникой не только «Ключавто», но и партнеров компании, отмечала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных