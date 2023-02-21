Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту

Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импортуНа рынке эту бизнес-модель считают выгодной для всех участников процесса
Автодилерская группа «Авилон» начала ввозить новые легковые автомобили по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям – продавцам машин. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова. Таким образом, автодилер становится альтернативным дистрибутором брендов, которые прекратили поставки машин в Россию после начала СВО на Украине.
До этого, 15 февраля 2023 г., директор по развитию и инновациям «Ключавто» Юлия Овчинникова на форуме ForAuto говорила, что компания создала подразделение, которое ориентировано на работу с автомобилями, поставляемыми в Россию по параллельному импорту. Это позволит обеспечить автотехникой не только «Ключавто», но и партнеров компании, отмечала она.