Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту

До этого, 15 февраля 2023 г., директор по развитию и инновациям «Ключавто» Юлия Овчинникова на форуме ForAuto говорила, что компания создала подразделение, которое ориентировано на работу с автомобилями, поставляемыми в Россию по параллельному импорту. Это позволит обеспечить автотехникой не только «Ключавто», но и партнеров компании, отмечала она.