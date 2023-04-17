Старт продаж обновленной Lada Vesta может сдвинуться на месяц

Представитель «АвтоВАЗа» пояснил «Ведомостям», что завод планирует первые отгрузки Lada Vesta дилерам в мае 2023 г., но сами продажи будут зависеть от того, когда именно салоны получат автомобили, что пока не известно. Обычно первые выдачи новинки клиентам происходят в течение месяца после того, как автомобиль появляется на складах дилера, говорит представитель ассоциации «Российские автодилеры».