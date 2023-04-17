Старт продаж обновленной Lada Vesta может сдвинуться на месяц

Старт продаж обновленной Lada Vesta может сдвинуться на месяцАвтодилеры надеются передать первые машины клиентам только в июне
Обновленный бестселлер «АвтоВАЗа» Lada Vesta должен поступить первым покупателям в июне 2023 г. Такой срок прогнозируют «Ведомостям» продавцы марки по итогам дилерской конференции Lada, которая прошла 12 апреля 2023 г. в Сочи. Ранее президент автоконцерна Максим Соколов говорил, что продажи новинки должны начаться в мае, когда будут сформированы стоки у завода и дилеров.
Представитель «АвтоВАЗа» пояснил «Ведомостям», что завод планирует первые отгрузки Lada Vesta дилерам в мае 2023 г., но сами продажи будут зависеть от того, когда именно салоны получат автомобили, что пока не известно. Обычно первые выдачи новинки клиентам происходят в течение месяца после того, как автомобиль появляется на складах дилера, говорит представитель ассоциации «Российские автодилеры».