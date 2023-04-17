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Старт продаж обновленной Lada Vesta может сдвинуться на месяц

Автодилеры надеются передать первые машины клиентам только в июне
Денис Ильюшенков
Пресс-служба «АвтоВАЗа»

Обновленный бестселлер «АвтоВАЗа» Lada Vesta должен поступить первым покупателям в июне 2023 г. Такой срок прогнозируют «Ведомостям» продавцы марки по итогам дилерской конференции Lada, которая прошла 12 апреля 2023 г. в Сочи. Ранее президент автоконцерна Максим Соколов говорил, что продажи новинки должны начаться в мае, когда будут сформированы стоки у завода и дилеров.

Представитель «АвтоВАЗа» пояснил «Ведомостям», что завод планирует первые отгрузки Lada Vesta дилерам в мае 2023 г., но сами продажи будут зависеть от того, когда именно салоны получат автомобили, что пока не известно. Обычно первые выдачи новинки клиентам происходят в течение месяца после того, как автомобиль появляется на складах дилера, говорит представитель ассоциации «Российские автодилеры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных