Российские автоконцерны снова просят поднять утильсбор

«Утильсбор повышать надо, мы готовы взять на себя обязательство не поднимать цены до конца года», – сказал Когогин, имея в виду седельные тягачи и самосвалы «Камаза». Сейчас размер сбора на такую технику массой от 20 до 50 т составляет 1 млн и 1,3 млн руб. соответственно. По его словам, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники.