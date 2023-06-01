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Российские автоконцерны снова просят поднять утильсбор

«Камаз» ради этого даже обещает заморозить цены на грузовики
Денис Ильюшенков
«АвтоВАЗ» и «Камаз» считают необходимым поднять утилизационный сбор на производимую компаниями автотехнику / ТАСС

«АвтоВАЗ» и «Камаз» считают необходимым поднять утилизационный сбор на производимую компаниями автотехнику. Об этом 31 мая гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказали на коллегии Минпромторга.

«Утильсбор повышать надо, мы готовы взять на себя обязательство не поднимать цены до конца года», – сказал Когогин, имея в виду седельные тягачи и самосвалы «Камаза». Сейчас размер сбора на такую технику массой от 20 до 50 т составляет 1 млн и 1,3 млн руб. соответственно. По его словам, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных