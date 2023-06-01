Российские автоконцерны снова просят поднять утильсбор«Камаз» ради этого даже обещает заморозить цены на грузовики
«АвтоВАЗ» и «Камаз» считают необходимым поднять утилизационный сбор на производимую компаниями автотехнику. Об этом 31 мая гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказали на коллегии Минпромторга.
«Утильсбор повышать надо, мы готовы взять на себя обязательство не поднимать цены до конца года», – сказал Когогин, имея в виду седельные тягачи и самосвалы «Камаза». Сейчас размер сбора на такую технику массой от 20 до 50 т составляет 1 млн и 1,3 млн руб. соответственно. По его словам, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров автотехники.
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