Почему таксисты просят не заставлять их покупать автомобили российской сборки

В январе 2023 г. глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (представляет Санкт-Петербург) впервые предложил наделить правительство правом устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси. Речь шла о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли, следовало из пояснительной записки сенатора. Новая норма оформлена в виде изменений в постановление № 719, регламентирующее локализацию промпродукции в России.