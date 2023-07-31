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Почему таксисты просят не заставлять их покупать автомобили российской сборки

Это может привести к росту цен на машины и перевозки
Денис Ильюшенков
Остро ощущается нехватка легковых машин компакт-класса стоимостью до 1 млн руб., поскольку именно они в основном востребованы в такси и каршеринге, говорится в письме / Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила премьер-министра Михаила Мишустина не принуждать бизнес в сегменте перевозок легковыми такси к покупке исключительно локализованных в России автомобилей. Об этом говорится в письме НСТ за подписью исполнительного директора ассоциации Натальи Лозинской от 25 июля (копия есть у «Ведомостей»). В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили получение данного письма, воздержавшись от дальнейших комментариев.

В январе 2023 г. глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (представляет Санкт-Петербург) впервые предложил наделить правительство правом устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси. Речь шла о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли, следовало из пояснительной записки сенатора. Новая норма оформлена в виде изменений в постановление № 719, регламентирующее локализацию промпродукции в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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