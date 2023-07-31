Почему таксисты просят не заставлять их покупать автомобили российской сборки

Почему таксисты просят не заставлять их покупать автомобили российской сборкиЭто может привести к росту цен на машины и перевозки
Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила премьер-министра Михаила Мишустина не принуждать бизнес в сегменте перевозок легковыми такси к покупке исключительно локализованных в России автомобилей. Об этом говорится в письме НСТ за подписью исполнительного директора ассоциации Натальи Лозинской от 25 июля (копия есть у «Ведомостей»). В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили получение данного письма, воздержавшись от дальнейших комментариев.
В январе 2023 г. глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (представляет Санкт-Петербург) впервые предложил наделить правительство правом устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси. Речь шла о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли, следовало из пояснительной записки сенатора. Новая норма оформлена в виде изменений в постановление № 719, регламентирующее локализацию промпродукции в России.