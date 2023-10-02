Минэкономразвития прогнозирует рост авторынка почти в 1,8 раза в 2023 году

Минэкономразвития прогнозирует рост авторынка почти в 1,8 раза в 2023 годуВо многом он будет обеспечен развитием импорта
Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2023 г. составят 1,059 млн единиц против 606 860 машин в 2022 г. В последующие годы рынок ждет плавный рост: до 1,108 млн в 2024 г., 1,163 млн в 2025 г. и 1,225 млн автомобилей в 2026 г. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на соответствующие годы. Документ есть у «Ведомостей».
Основу рынка в 2023 г., как и годом ранее, составит категория легковых машин мощностью от 90 до 150 л. с., следует из прогноза. На нее будет приходиться почти половина продаж, или 524 620 транспортных средств. Как правило, это автомобили компактного и среднего классов с объемом двигателя от 1,4 до 2 л.
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