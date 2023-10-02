Минэкономразвития прогнозирует рост авторынка почти в 1,8 раза в 2023 году

Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2023 г. составят 1,059 млн единиц против 606 860 машин в 2022 г. В последующие годы рынок ждет плавный рост: до 1,108 млн в 2024 г., 1,163 млн в 2025 г. и 1,225 млн автомобилей в 2026 г. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на соответствующие годы. Документ есть у «Ведомостей».