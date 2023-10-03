Что произошло с локализацией отечественных автомобилей после ухода иностранцев

Балльная оценка степени локализации в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором «российскости» выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и госпрограммах поддержки спроса. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн также получает промсубсидии, частично компенсирующие утильсбор. Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии (СПИК 1.0), составляет 7000. Такие контракты заключены у большинства автозаводов в стране.