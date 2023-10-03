Что произошло с локализацией отечественных автомобилей после ухода иностранцев

Что произошло с локализацией отечественных автомобилей после ухода иностранцевОщутимо увеличить «российскость» своих машин смог только «АвтоВАЗ»
Крупнейшие российские производители легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей не сумели заметно увеличить локализацию своей продукции после ухода с рынка западных, корейских и японских автоконцернов в 2022 г. Это следует из заключений Минпромторга, с которыми ознакомились «Ведомости». Существенно увеличить отечественную составляющую смог только «АвтоВАЗ».
Балльная оценка степени локализации в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором «российскости» выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и госпрограммах поддержки спроса. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн также получает промсубсидии, частично компенсирующие утильсбор. Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии (СПИК 1.0), составляет 7000. Такие контракты заключены у большинства автозаводов в стране.