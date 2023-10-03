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Что произошло с локализацией отечественных автомобилей после ухода иностранцев

Ощутимо увеличить «российскость» своих машин смог только «АвтоВАЗ»
Денис Ильюшенков
«АвтоВАЗу» удалось поднять локализацию Lada / Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшие российские производители легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей не сумели заметно увеличить локализацию своей продукции после ухода с рынка западных, корейских и японских автоконцернов в 2022 г. Это следует из заключений Минпромторга, с которыми ознакомились «Ведомости». Существенно увеличить отечественную составляющую смог только «АвтоВАЗ».

Балльная оценка степени локализации в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором «российскости» выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и госпрограммах поддержки спроса. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн также получает промсубсидии, частично компенсирующие утильсбор. Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии (СПИК 1.0), составляет 7000. Такие контракты заключены у большинства автозаводов в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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