В Пекине подходит к концу 18-й международный автосалон

В Пекине подходит к концу 18-й международный автосалонО национальных особенностях проведения выставки и ее значении для российской автоиндустрии – в репортаже «Ведомостей»
Пекинский автосалон, выставка Auto China, проводится раз в два года с 1990 г. и является одним из главных событий китайской автоиндустрии. В этом году салон проводится с 25 апреля по 4 мая после четырехлетнего перерыва, вызванного коронавирусом. Корреспондент «Ведомостей» посетил Auto China 2024 и изучил основные особенности китайского автопромышленного менталитета, а также отметил, чем он отличается от российского.
Данных о количестве экспонентов в 2024 г., равно как и о представленных новинках, журналистам не предоставили. В 2020 г. выставочная площадь Пекинского автосалона составила 200 000 кв. м, на ней было представлено в общей сложности 785 автомобилей, 160 из которых – на новых источниках энергии (так в Китае называют электромобили и гибриды).