В Пекине подходит к концу 18-й международный автосалон

Пекинский автосалон, выставка Auto China, проводится раз в два года с 1990 г. и является одним из главных событий китайской автоиндустрии. В этом году салон проводится с 25 апреля по 4 мая после четырехлетнего перерыва, вызванного коронавирусом. Корреспондент «Ведомостей» посетил Auto China 2024 и изучил основные особенности китайского автопромышленного менталитета, а также отметил, чем он отличается от российского.