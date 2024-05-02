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В Пекине подходит к концу 18-й международный автосалон

О национальных особенностях проведения выставки и ее значении для российской автоиндустрии – в репортаже «Ведомостей»
Денис Ильюшенков
Артем Иванов / ТАСС

Пекинский автосалон, выставка Auto China, проводится раз в два года с 1990 г. и является одним из главных событий китайской автоиндустрии. В этом году салон проводится с 25 апреля по 4 мая после четырехлетнего перерыва, вызванного коронавирусом. Корреспондент «Ведомостей» посетил Auto China 2024 и изучил основные особенности китайского автопромышленного менталитета, а также отметил, чем он отличается от российского.

Данных о количестве экспонентов в 2024 г., равно как и о представленных новинках, журналистам не предоставили. В 2020 г. выставочная площадь Пекинского автосалона составила 200 000 кв. м, на ней было представлено в общей сложности 785 автомобилей, 160 из которых – на новых источниках энергии (так в Китае называют электромобили и гибриды).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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