Зарубежные автоконцерны хотят обязать хранить данные для ремонта в России

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) ведет переговоры с «Опорой России» и независимыми автосервисами о внедрении обязательств для иностранных автопроизводителей и импортеров автомобилей локализовать данные для диагностики, техобслуживания и ремонта транспортных средств на территории России. Об этом «Ведомостям» рассказал президент РоАД Алексей Подщеколдин.