Зарубежные автоконцерны хотят обязать хранить данные для ремонта в России

Зарубежные автоконцерны хотят обязать хранить данные для ремонта в РоссииЭто позволит снизить риски обслуживания автомобилей в случае ухода игроков с рынка
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) ведет переговоры с «Опорой России» и независимыми автосервисами о внедрении обязательств для иностранных автопроизводителей и импортеров автомобилей локализовать данные для диагностики, техобслуживания и ремонта транспортных средств на территории России. Об этом «Ведомостям» рассказал президент РоАД Алексей Подщеколдин.
Это необходимо для предотвращения ситуации 2022 г., когда большинство иностранных автоконцернов покинули российский рынок и закрыли доступ к техническим данным, которые хранятся в облачных сервисах за рубежом, пояснил он.
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