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«Соллерс» вложит более 20 млрд рублей в производство машин и автокомпонентов

Компания запланировала существенное расширение модельного ряда
Денис Ильюшенков

Объем инвестиций группы «Соллерс» в 2022–2026 гг. составит 20,5 млрд руб., сообщил 15 ноября председатель совета директоров компании Адиль Ширинов. Из них 12 млрд будет вложено в организацию производства автокомпонентов, оставшиеся 8,5 млрд – в разработку и организацию выпуска автотехники.

Более 5 млрд руб. из обозначенной суммы уже было потрачено на запуск новых продуктов с 2022 г., пояснила журналистам заместитель гендиректора «Соллерса» Зоя Каика. Компания тогда столкнулась с уходом из России своих ключевых производственных партнеров в лице американской Ford и японской Mazda и начала выпускать коммерческую технику китайской JAC под собственной маркой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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