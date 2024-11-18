«Соллерс» вложит более 20 млрд рублей в производство машин и автокомпонентов

«Соллерс» вложит более 20 млрд рублей в производство машин и автокомпонентовКомпания запланировала существенное расширение модельного ряда
Объем инвестиций группы «Соллерс» в 2022–2026 гг. составит 20,5 млрд руб., сообщил 15 ноября председатель совета директоров компании Адиль Ширинов. Из них 12 млрд будет вложено в организацию производства автокомпонентов, оставшиеся 8,5 млрд – в разработку и организацию выпуска автотехники.
Более 5 млрд руб. из обозначенной суммы уже было потрачено на запуск новых продуктов с 2022 г., пояснила журналистам заместитель гендиректора «Соллерса» Зоя Каика. Компания тогда столкнулась с уходом из России своих ключевых производственных партнеров в лице американской Ford и японской Mazda и начала выпускать коммерческую технику китайской JAC под собственной маркой.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам