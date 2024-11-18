«Соллерс» вложит более 20 млрд рублей в производство машин и автокомпонентов

Более 5 млрд руб. из обозначенной суммы уже было потрачено на запуск новых продуктов с 2022 г., пояснила журналистам заместитель гендиректора «Соллерса» Зоя Каика. Компания тогда столкнулась с уходом из России своих ключевых производственных партнеров в лице американской Ford и японской Mazda и начала выпускать коммерческую технику китайской JAC под собственной маркой.