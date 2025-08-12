Компания президента РоАД Подщеколдина остановила выпуск фургонов

Автосборочное предприятие BNM президента ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) и председателя совета директоров дилерского холдинга «БН-моторс» Алексея Подщеколдина приостановило выпуск фургонов на площадке в Брянске. Об этом «Ведомостям» рассказал сам бизнесмен. По его словам, всего с момента запуска производства было собрано 110 фургонов и далеко не все из них были проданы. «Рынок сейчас мертвый», – посетовал собеседник. Он также добавил, что доходность такого бизнеса существенно меньше 20%, что делает его нерентабельным при текущих кредитных ставках на рынке.