Власти рассчитывают на кратный рост выпуска автомобилей на газе

Объем производства автотранспортных средств на газомоторном топливе (ГМТ) в России в 2025–2035 гг. может составить 347 285 единиц, что более чем в 5 раз больше по сравнению с периодом 2015–2024 гг. Об этом говорится в проекте концепции развития рынка ГМТ в России на период до 2035 г., с которым ознакомились «Ведомости». Концепция в целом доработана, проект распоряжения о ее утверждении направлен в правительство и находится в завершающей стадии согласования, говорил в конце июня первый замминистра энергетики Павел Сорокин.