Власти рассчитывают на кратный рост выпуска автомобилей на газе

Власти рассчитывают на кратный рост выпуска автомобилей на газеНо для этого потребуется увеличить господдержку и госзакупки такой техники
Объем производства автотранспортных средств на газомоторном топливе (ГМТ) в России в 2025–2035 гг. может составить 347 285 единиц, что более чем в 5 раз больше по сравнению с периодом 2015–2024 гг. Об этом говорится в проекте концепции развития рынка ГМТ в России на период до 2035 г., с которым ознакомились «Ведомости». Концепция в целом доработана, проект распоряжения о ее утверждении направлен в правительство и находится в завершающей стадии согласования, говорил в конце июня первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
Документ предполагает два сценария развития отрасли. 347 285 автомобилей к 2035 г. на сжатом, или компримированном природном (КПГ), и сжиженном природном (СПГ) газе – это базовый сценарий. Наибольший объем выпуска придется на автобусы (120 035 шт.), легковые машины (95 930) и грузовики (86 393). Согласно этому сценарию, объем выпуска всех видов автотехники на газе уже в 2025 г. составит 15 417 единиц – почти в 3 раза больше, чем годом ранее.