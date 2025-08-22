Китайская Shacman согласовала с Росстандартом отзыв неисправных грузовиков

Китайская Shacman согласовала с Росстандартом отзыв неисправных грузовиковЗа компанией могут последовать и другие автобренды из КНР, попавшие под ограничения ведомства
Китайский производитель грузовиков Shacman согласовал с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) программу отзывной кампании неисправной автотехники. Об этом 21 августа рассказал заместитель руководителя ведомства Александр Кузьмин на форуме Comautotrans.
По словам Кузьмина, Shacman должна самостоятельно определить сроки устранения нарушений технических требований к грузовикам в рамках отзывной кампании. Если компания не укладывается в заявленные сроки, то может скорректировать программу, уточнил он.
