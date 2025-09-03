Газета
Авторынок ускорил падение в августе

Но по году ситуация начинает потихоньку стабилизироваться, считают в отрасли
Светлана Афонина
Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2025 г. снизились почти на 18% в годовом выражении до 122 235 машин, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Годовая негативная динамика в июле была на уровне 11% (120 649 автомобилей). А в августе, несмотря на общее снижение продаж новых легковушек, был реализован максимальный с начала года месячный объем автотехники.

Наибольшую долю рынка традиционно занимает продукция «АвтоВАЗа» – почти 23%. В августе в России купили 27 610 новых Lada (-28% г/г).

Haval вернул себе звание самого популярного иностранного бренда с результатом 16 028 проданных автомобилей, несмотря на снижение объема реализации на 14% по сравнению с августом 2024 г. За ним следует Chery, которая снизила продажи на треть до 11 099 шт., Geely (-40%, 8689 машин) и белорусско-китайская Belgee с более чем двукратным ростом продаж до 7806 единиц.

Далее следуют Changan (-39%, 7010 шт.), Jetour (-21%, 4485 автомобилей) и Solaris, продажи которого выросли в 1,7 раза до 3668 машин. Замыкают топ-10 лидеров рынка в августе японская Toyota с ростом реализации почти в два раза до 2996 единиц и Omoda, которая, наоборот, показала снижение на 36% до 2984 шт.

В списке самых популярных моделей безусловным лидером остается семейство Lada Granta. В августе было реализовано 12 912 этих автомобилей – на 31% меньше, чем годом ранее. Самой продаваемой иномаркой стал Haval Jolion – 6643 машины (-26% к августу 2024 г.).

За первые восемь месяцев 2025 г. рынок снизился на 23% в годовом выражении, составив 773 264 автомобиля. Из 10 марок – лидеров продаж рост показали только Solaris (в 2,2 раза), Toyota (+23%), Jetour (+13%) и Belgee (+51%). Наибольшее снижение объемов реализации у Geely и Omoda (по 46%).

Продажи в августе были «как американские горки» – в начале месяца произошел ощутимый рост продаж, но далее они несколько снизились, говорит директор дивизиона «Автодом Санкт-Петербург» Евгений Афонин. При этом в целом месяц для холдинга закрылся с положительной динамикой по отношению к июлю, уточняет он.

По оценке Афонина, рынок входит в осень «в состоянии осторожной стабилизации после периода турбулентности». Он ожидает продолжения укрепления позиций китайских марок. Если весной и летом цены росли практически еженедельно, то сейчас рынок достиг некоего ценового плато, на котором закрепился, отмечает собеседник. При этом склады дилеров по-прежнему затоварены, особенно машинами премиум-сегмента, говорит Афонин.

Рынок потихоньку стабилизируется в условиях формирования отложенного спроса, соглашается аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. Это наравне со снижением ключевой ставки ЦБ будет способствовать постепенному улучшению ситуации с продажами, полагает он.

Беспалов прогнозирует, что в 2025 г. рынок новых легковых автомобилей снизится на 22% до 1,23 млн единиц. Базовый прогноз «Автостата» предполагает сокращение рынка на 20% в этом году до 1,25 млн машин.

