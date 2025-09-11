Продажи электромобилей в августе упали на 17%Потенциальных покупателей останавливает целый ряд экономических и инфраструктурных ограничений
В августе 2025 г. в России было продано 1082 новых электромобиля, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это на 17% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Продажи в этом сегменте авторынка вернулись к отрицательной динамике, после того как в июле впервые за последние 13 месяцев был зафиксирован минимальный рост на 2%, отмечает «Автостат».
Лидером рынка в минувшем месяце среди брендов стал китайский Zeekr, продажи которого составили 275 шт. Следом идет выпускаемый в Липецке Evolute – 149 машин, третью строчку занимает еще один бренд из КНР – Avatr (117 шт.). В топ-5 также вошел калининградский «Амберавто» (90 электрокаров), китайский BYD и «Москвич» разделили 5-е место – по 88 проданных электромобилей.
