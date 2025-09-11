Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Продажи электромобилей в августе упали на 17%

Потенциальных покупателей останавливает целый ряд экономических и инфраструктурных ограничений
Артем Гришков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В августе 2025 г. в России было продано 1082 новых электромобиля, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это на 17% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Продажи в этом сегменте авторынка вернулись к отрицательной динамике, после того как в июле впервые за последние 13 месяцев был зафиксирован минимальный рост на 2%, отмечает «Автостат».

Лидером рынка в минувшем месяце среди брендов стал китайский Zeekr, продажи которого составили 275 шт. Следом идет выпускаемый в Липецке Evolute – 149 машин, третью строчку занимает еще один бренд из КНР – Avatr (117 шт.). В топ-5 также вошел калининградский «Амберавто» (90 электрокаров), китайский BYD и «Москвич» разделили 5-е место – по 88 проданных электромобилей.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её