Продажи новых легковых автомобилей в январе – сентябре снизились на 22%

Самой продаваемой маркой в России остается Lada, по итогам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. Всего за девять месяцев было реализовано 237 706 машин этой марки (падение на 25% к тому же периоду 2024 г.). Китайский Haval в январе – сентябре 2025 г. стал самым продаваемым иностранным брендом с результатом 109 716 машин (-20%) и долей рынка чуть более 12%. Тройку замыкает еще один китайский производитель – Geely с 62 399 проданными автомобилями (-45%).