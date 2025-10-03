Продажи новых легковых автомобилей в январе – сентябре снизились на 22%Но снижение ставки ЦБ и ожидания роста цен из-за пересмотра утильсбора подогрели спрос в III квартале
В России в январе – сентябре 2025 г. было продано 895 923 новых легковых автомобиля. Это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Самой продаваемой маркой в России остается Lada, по итогам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. Всего за девять месяцев было реализовано 237 706 машин этой марки (падение на 25% к тому же периоду 2024 г.). Китайский Haval в январе – сентябре 2025 г. стал самым продаваемым иностранным брендом с результатом 109 716 машин (-20%) и долей рынка чуть более 12%. Тройку замыкает еще один китайский производитель – Geely с 62 399 проданными автомобилями (-45%).
