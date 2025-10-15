«Москвич» до конца года планирует запустить производство и продажу новой модели

Автозавод «Москвич» планирует уже до конца 2025 г. начать крупноузловую сборку новой модели М70, а также ее продажи. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами компании, и подтвердил один из крупных дилеров марки. По словам одного из собеседников, ранее в этом году завод организовывал встречу крупнейших дилеров марки с гендиректором «Москвича» Хансом-Петером Мозером, на которой были обозначены планы по выводу модели на рынок.