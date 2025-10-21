«Алмаз-Антей» до конца осени начнет выпуск полноприводных тяжелых грузовиков

Основными конкурентами БАЗа на рынке грузовиков повышенной проходимости будут «Камаз» и «Урал», а также продукция белорусского МАЗа, китайских Shacman, Howo и Sinotruk, полагает руководитель Северо-Западного дивизиона ГК «Интерлизинг» Александр Ерохин. По его оценке, стоимость новых грузовиков БАЗа будет варьироваться в диапазоне от 7 млн до 13 млн руб. в зависимости от модификации и комплектации. Самосвалы и тягачи, особенно с удлиненной кабиной и спальными местами, вероятно, окажутся ближе к верхней границе диапазона, рассуждает собеседник. Чтобы быть конкурентоспособными, машины из Петербурга должны стоить примерно столько же, сколько «Камаз» и «Урал» в сопоставимых категориях, добавил он.