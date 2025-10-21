«Алмаз-Антей» до конца осени начнет выпуск полноприводных тяжелых грузовиков

«Алмаз-Антей» до конца осени начнет выпуск полноприводных тяжелых грузовиковУже в 2026 году на бывшем заводе Scania и Man в Петербурге планируется собрать 600 машин
Входящее в концерн ВКО «Алмаз-Антей» «Алмаз-Антей» АО «Романов» до конца ноября 2025 г. запустит серийное производство грузовых автомобилей под брендом «БАЗ» (Брянский автозавод), выпуск машин будет вестись в Санкт-Петербурге на бывшей площадке европейских автобрендов Scania и MAN в Шушарах, сообщил «Ведомостям» гендиректор компании Дмитрий Гречухин. Продажи первых грузовиков стартуют до конца этого года, добавил он.
Для налаживания производства грузовиков БАЗа «Романов» инвестировал 6,5 млрд руб., напомнил Гречухин. Средства были получены в виде кредита у банка ПСБ, отметил топ-менеджер.
О том, что «Алмаз-Антей» выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО «Романов», заместитель гендиректора оборонного концерна и гендиректор петербургского Обуховского завода Михаил Подвязников говорил «РИА Новости» в марте этого года. Он пояснял, что «Романов» работает над организацией производства грузовиков БАЗа и туда перешла команда проекта электромобиля Е-Neva, а также все компетенции и технологические заделы, ею сделанные.
Брянский автозавод был основан еще в 1958 г. Сейчас предприятие выпускает гражданские специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости грузоподъемностью от 14 до 40 т, а также технику для нужд российской армии. С 2015 г. компанию включили в концерн ВКО «Алмаз-Антей». Управляет БАЗом Обуховский завод.
Объем производства грузовиков в этом году будет зависеть от обеспечения комплектующими, так как не все поставщики подтвердили возможность отгрузить запланированное количество деталей, продолжил Гречухин. Поэтому результаты по итогам 2025 г. будут оцениваться уже по фактически произведенной технике, добавил он.
В 2026 г. на заводе планируют выпустить около 600 единиц тяжелой техники при производственной мощности 2000 шт., уточнил топ-менеджер. Для продажи выпускаемых машин создана дилерская сеть из 39 торговых точек в разных регионах страны, следует из данных на сайте компании.
Вся линейка выпускаемой техники будет производиться с колесной формулой 6 х 6, т. е. трехосные полноприводные грузовики. В нее войдут самосвалы БАЗ S32A50 для перевозки сыпучих, навалочных и других грузов, тягачи S34A10 и S35A10 с одним и двумя спальными местами, а также грузовики с бортовой платформой S32A30 и S34A30 с короткой кабиной без спального места и с длинной кабиной с одним спальным местом. Разработкой полноприводных грузовых автомобилей БАЗа занимался инжиниринговый центр Обуховского завода.
Минпромторг России, правительство Санкт-Петербурга и БАЗ в мае 2025 г. подписали специальный инвестиционный контракт, в рамках которого происходит организация серийного производства гражданских грузовиков повышенной проходимости.
Это позволит компании компенсировать утильсбор, получать налоговые льготы, участвовать в программах поддержки спроса и госзакупках.
До 2022 г. завод в Шушарах принадлежал «Трак продакшн рус», ее учредителями выступали «Скания-Питер» и «Ман трак энд бас продакшн рус». Обе эти структуры входили в концерн Volkswagen. Мощности предприятия позволяли выпускать 7500 грузовиков Scania и 6000 – MAN, но фактически годовое производство двух брендов не превышало 1000 единиц. Например, в 2021 г. завод выпустил 702 тягача, в том числе 364 под маркой Scania и 338 – MAN. Таким образом, заявленный объем производства на 2026 г. будет почти сопоставим с результатами бывшего европейского собственника.
Завод остановил производство 2 марта 2022 г. в связи с началом СВО на Украине. В декабре того же года полный контроль над российским представительством MAN получил официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах «Ман трак Челны», а с февраля 2024 г. площадку арендовал «Романов».
Планируемые к выпуску модели БАЗа будут попадать в сегмент полноприводных грузовиков повышенной проходимости, который имеет в России емкость 5–10% от объема рынка тяжелых грузовиков, говорит руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрий Распопов. В совокупности это 5000–10 000 единиц техники в год, уточняет он.
Продажи тяжелых грузовиков в России падают второй год подряд после рекордного 2023 года. По данным аналитического агентства «Автостат», в январе – сентябре 2025 г. в России было продано 32 868 новых тяжелых грузовых автомобилей. Это на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основными конкурентами БАЗа на рынке грузовиков повышенной проходимости будут «Камаз» и «Урал», а также продукция белорусского МАЗа, китайских Shacman, Howo и Sinotruk, полагает руководитель Северо-Западного дивизиона ГК «Интерлизинг» Александр Ерохин. По его оценке, стоимость новых грузовиков БАЗа будет варьироваться в диапазоне от 7 млн до 13 млн руб. в зависимости от модификации и комплектации. Самосвалы и тягачи, особенно с удлиненной кабиной и спальными местами, вероятно, окажутся ближе к верхней границе диапазона, рассуждает собеседник. Чтобы быть конкурентоспособными, машины из Петербурга должны стоить примерно столько же, сколько «Камаз» и «Урал» в сопоставимых категориях, добавил он.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что стоимость тягачей БАЗа петербургской сборки может начинаться от 16 млн руб. и выше в зависимости от комплектации и дополнительных надстроек, так как речь идет о более технически сложной тяжелой технике с габаритными шасси повышенной проходимости.
Ключевой трудностью для БАЗа будет завоевание доверия заказчиков, в том числе в части возможности организации качественного и своевременного сервисного обслуживания, полагает Распопов. С учетом высокого уровня локализации и технических характеристик цены могут оказаться выше аналогов, но при заявленных к производству 600 единицах такой объем продаж вполне реализуем, резюмировал эксперт.
Основными заказчиками таких автомобилей могут выступать компании в сфере нефте- и газодобычи, строительстве дорог, а также лесной промышленности, где нужна техника, которая выдерживает тяжелые условия эксплуатации, добавил Удалов.