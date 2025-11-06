Спад авторынка в октябре оказался минимальным

Правительство с 1 декабря 2025 г. введет новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили (ранее предполагалось сделать это уже с 1 ноября, но Минпромторг в конце октября сдвинул срок). Базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его коэффициент – на основании мощности двигателя. Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., если их в Россию ввозят физлица для личного пользования. В Минпромторге такое решение объясняли тем, что в России набирают популярность машины c небольшими объемами двигателя, включая гибриды, поэтому прежний механизм расчета сбора только на основании объема двигателя теряет актуальность.