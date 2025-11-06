Спад авторынка в октябре оказался минимальным

Спад авторынка в октябре оказался минимальнымЭтому способствовали ажиотажный спрос перед введением новых правил утильсбора и снижение ставки ЦБ
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2025 г. составили 165 702 единицы. Это лишь на 3% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат». До этого лучшая динамика рынка в годовом выражении фиксировалась в январе, когда рынок вырос на 11% по сравнению с первым месяцем 2024 г. до 89 072 автомобилей. В последующие месяцы реализация падала, темпы снижения продаж находились в диапазоне от 11 до 46%.
Среди представленных на российском рынке брендов в октябре самой продаваемой машиной остается Lada, за месяц был реализован 33 251 автомобиль (-26% к тому же месяцу 2024 г.). Китайский Haval занял 2-е место – 26 125 машин (+10%). Тройку лидеров замыкает Geely – 14 238 шт. (-17%), а продажи старого модельного ряда этой же марки, выпускаемого под белорусско-китайским брендом Belgee, выросли в 2,5 раза до 10 780 машин. Замыкает пятерку лидеров калужский Tenet – 8632 автомобиля. Год назад машины этой марки еще не продавались.
Продажи Chery, на основе моделей которой сделаны кроссоверы Tenet, опустились на шестую строчку и составили 6566 единиц (-57%), спрос на Changan сократился на 42% до 6369 автомобилей. Продажи Solaris выросли в октябре в 2,7 раза до 5809 шт., а японской Toyota – на 19% до 4165 машин. Десятку замыкает китайская Omoda – 3427 реализованных автомобилей (-18%), следует из данных «Автостата».
Среди представленных моделей 1-е место традиционно занимает Lada Granta, ее продажи просели на 28% до 15 183 машин, на 2-м месте – Haval Golion (9229 автомобилей, -19%), на 3-м – Lada Vesta (7453 шт., -34%). За ней следуют Geely Monjaro (6435 автомобилей, +24%) и Haval M6 (6203 шт., рост в 1,7 раза).
Всего в январе – октябре 2025 г. продажи новых легковых машин в России сократились почти на 20% до 1,061 млн шт. После октябрьского скачка спроса накопленный с начала года спад на авторынке чуть уменьшился: за девять месяцев в стране было реализовано 895 923 новых автомобиля – на 22% меньше, чем в первые три квартала 2024 г.
На продажи новых автомобилей в октябре повлиял выросший спрос из-за изменения правил расчета утильсбора на импортируемые машины, говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. При этом показатели прошедшего месяца стали рекордными за весь год, продолжает эксперт.
Правительство с 1 декабря 2025 г. введет новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили (ранее предполагалось сделать это уже с 1 ноября, но Минпромторг в конце октября сдвинул срок). Базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его коэффициент – на основании мощности двигателя. Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., если их в Россию ввозят физлица для личного пользования. В Минпромторге такое решение объясняли тем, что в России набирают популярность машины c небольшими объемами двигателя, включая гибриды, поэтому прежний механизм расчета сбора только на основании объема двигателя теряет актуальность.
В связи с этим в октябре сместился спрос с отечественных Lada на импортируемые машины – например, Toyota, BMW и ряд других брендов, добавил Удалов.
Дополнительным фактором роста продаж стало снижение ключевой ставки ЦБ, считает руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич. Банк России в середине сентября снизил ключевую ставку с 18 до 17%, а в конце октября – до 16,5%. В результате в России постепенно улучшается динамика выдачи автокредитов. Если еще в январе – августе этого года падение в годовом выражении достигало 44% (868,4 млрд руб.), то в январе – сентябре отрицательная динамика была уже на уровне 42,5% (1,03 млрд руб.), следует из данных Национального бюро кредитных историй.
Удалов прогнозирует, что в ноябре и декабре продажи сохранятся на высоком для этого года уровне, так как с 1 января в России произойдет плановая индексация утильсбора, поэтому интерес покупателей к новым автомобилям сохранится. В связи с этим он считает, что в целом за год объем продаж достигнет 1,3 млн легковых машин, что на 17% меньше уровня 2024 г.
Правительство в 2024 г. утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора до 2030 г. В прошлом году его проиндексировали на 70–85% для легковых машин, а с 2026 г. он будет увеличиваться каждый год на 10–20%.