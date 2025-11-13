Цены на автомобили в России выросли до исторического максимума

Цены на автомобили в России выросли до исторического максимумаЭксперты связали это с анонсированными изменениями утильсбора для новых машин и сокращением предложения на вторичке
Средневзвешенная цена (т. е. цена с учетом занимаемой доли рынка) на новый легковой автомобиль в октябре 2025 г. в России достигла 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 г., и на 2% превышает показатель сентября текущего года, следует из данных «Автостата».
Динамика за 10 месяцев текущего года несколько скромнее: средневзвешенная цена год к году увеличилась на 4% до 3,23 млн руб. Темпы роста цен на новые легковушки в 2025 г. пока наименьшие как минимум с 2021 г., следует из данных агентства. Например, в прошлом году показатель вырос на 6% до 3,12 млн руб. В предыдущие годы динамика была двузначной – в диапазоне от 18 до 24%.
