Цены на автомобили в России выросли до исторического максимума

Динамика за 10 месяцев текущего года несколько скромнее: средневзвешенная цена год к году увеличилась на 4% до 3,23 млн руб. Темпы роста цен на новые легковушки в 2025 г. пока наименьшие как минимум с 2021 г., следует из данных агентства. Например, в прошлом году показатель вырос на 6% до 3,12 млн руб. В предыдущие годы динамика была двузначной – в диапазоне от 18 до 24%.