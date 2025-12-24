Рынок тяжелых грузовиков вырастет на 42% к 2030 году

Рынок тяжелых грузовиков вырастет на 42% к 2030 годуОколо 70% продаж будет приходиться на продукцию «Камаза», по прогнозу самой компании
Годовые продажи новых тяжелых грузовиков (массой 14–40 т) в России к 2030 г. могут достичь 74 000 единиц, это на 42% больше по сравнению с показателями, ожидаемыми в 2025 г. Такой прогноз содержится в актуализированной программе стратегического развития «Камаза» на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Рынок тяжелых грузовиков является основным для продукции компании.
Как отмечается в сообщении «Камаза», стратегия была разработана в 2023 г., ее актуализация обоснована рядом факторов. Среди них – существенное падение спроса на грузовики в 2025 г., большие нераспроданные стоки импортной техники, снижение операционной рентабельности «Камаза» и рост затрат на обслуживание долговых обязательств.
