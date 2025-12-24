Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Рынок тяжелых грузовиков вырастет на 42% к 2030 году

Около 70% продаж будет приходиться на продукцию «Камаза», по прогнозу самой компании
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Годовые продажи новых тяжелых грузовиков (массой 14–40 т) в России к 2030 г. могут достичь 74 000 единиц, это на 42% больше по сравнению с показателями, ожидаемыми в 2025 г. Такой прогноз содержится в актуализированной программе стратегического развития «Камаза» на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Рынок тяжелых грузовиков является основным для продукции компании.

Как отмечается в сообщении «Камаза», стратегия была разработана в 2023 г., ее актуализация обоснована рядом факторов. Среди них – существенное падение спроса на грузовики в 2025 г., большие нераспроданные стоки импортной техники, снижение операционной рентабельности «Камаза» и рост затрат на обслуживание долговых обязательств.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте