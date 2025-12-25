Продажи новых автомобилей к 2030 году могут вырасти почти вдвое

Максимально близко к заявленному показателю авторынок подбирался в 2018 г., тогда было реализовано 1,9 млн автомобилей всех типов. В 2024 г. в России было продано более 1,8 млн новых (до трех лет) ТС – на 39% больше показателей 2023 г., следует из данных Минпромторга. Из этого объема 1,55 млн шт. пришлось на легковые машины (+47% в годовом выражении), 140 292 – на LCV, т. е. легкие коммерческие автомобили (+34%), 121 000 – на грузовики (-13%) и 20 567 – на автобусы (+16%).