«Романов» уточнил планы по развитию проекта тяжелых грузовиков БАЗ

«Романов» уточнил планы по развитию проекта тяжелых грузовиков БАЗДо конца 2027 года общий объем инвестиций составит 17 млрд рублей
Суммарные инвестиции в проект по выпуску тяжелых грузовых автомобилей БАЗ в Санкт-Петербурге оцениваются в 17 млрд руб. Об этом журналистам рассказал гендиректор АО «Романов» (входит в концерн ВКО «Алмаз Антей») Дмитрий Гречухин на церемонии запуска серийного производства грузовиков 26 декабря.
Из общего объема средств более 8 млрд руб. были получены в виде кредита у банка ПСБ, отметил топ-менеджер. В октябре он говорил, что на тот момент в запуск производства вложено 6,5 млрд руб.
На текущий момент вложено уже около 10 млрд руб. из общего объема средств, рассказал Гречухин. Средства пошли на организацию производства, закупку оборудования и пр., так как бывшие арендаторы завода — Scania и Man — фактически оставили пустую площадку, добавил он.
До конца 2027 г. компания вложит еще 7 млрд руб., уточнил топ-менеджер. Средства пойдут на расширение мощностей, а именно — на увеличение выпуска тягачей с двух до трех в день, а также на приобретение в собственность завода, добавил он.
Всего в следующем году «Романов» планирует выпустить 600 единиц техники, рассказал заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. Разработкой полноприводных грузовых автомобилей БАЗа занимался инжиниринговый центр Обуховского завода. В основу машин легли инженерные решения, применявшиеся в создании военной техники, уточнил Подвязников.
Представитель завода уточнил, что уровень локализации машин достигает почти 3500 баллов по «зеленой» шкале. Речь идет об обновленной в 2025 г. шкале балльной оценки локализации производства. Для полной компенсации утильсбора автоконцернам за 2025 г. модели автомобиля будет достаточно набрать 1500 баллов – более чем вдвое меньше, чем было заложено ранее. Основными поставщиками комплектующих для БАЗ выступают компании из России и Белоруссии.
В мае 2025 г. Минпромторг, правительство Санкт-Петербурга и БАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, в рамках которого ведется организация серийного производства. Это позволит компании компенсировать утильсбор, получать налоговые льготы, участвовать в программах поддержки спроса и госзакупках.
На данный момент линейка машин представлена тяжелыми грузовиками с колесной формулой 6х6, т. е. трехосные полноприводные грузовики, среди которых седельные тягачи, самосвалы и автомобили с бортовой платформой на модульном шасси. Средняя стоимость машины составляет 16 млн руб., но может варьироваться в большую и меньшую сторону в зависимости от конкретной модификации, пояснил Гречухин.
Топ-менеджер добавил, что в следующем году компания расширит линейку тягачей и запустит производство машин с колесной формулой 8х8.
Основные заказчики грузовиков — компании из нефтегазодобывающей отрасли, а также лесопромышленного и строительного комплексов, рассказал Гречухин. По его словам, уже заключены контракты на поставку машин «Газпрому» и «Сургутнефтегазу», ведутся переговоры с представителями ЛПК. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков добавил, что машины также будут использовать при строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
В феврале 2026 г. первые две машины также поставят в ОАЭ, рассказал Гречухин. При этом экспортная версия почти не отличается по стоимости, добавил он. Интерес к грузовикам проявляли представители стран Африки, но пока конкретных договоренностей с ними нет, уточнил топ-менеджер.
На данный момент первые два грузовика уже переданы в подразделения «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, где проходят эксплуатационные испытания, рассказал Гречухин.
Напомним, Scania и Man остановили производство грузовиков 2 марта 2022 г. в связи с началом военной операции на Украине. В 2021 г. с конвейера сошло 702 машины, из которых 364 под маркой Scania и 338 — Man.
В декабре 2022 г. полный контроль над российским представительством MAN получил официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах «Ман Трак Челны», а с февраля 2024 г. площадку арендовал «Романов».
Емкость рынка тягачей повышенной проходимости в России составляет 5-10% от тяжелых грузовиков, т. е. 5000-10000 машин, рассказал руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрий Распопов. В связи с этим, реализация 600 машин вполне достижима с учетом развития экспортного направления, добавил он.
Основная сложность при запуске такого рода проекта — это завоевание доверия заказчиков, включая возможности организации качественного и своевременного сервисного обслуживания, уточнил эксперт.
По его словам, бренду БАЗ придется конкурировать в этом сегменте, прежде всего, с российскими производителями «Камаз» и «Урал», а также с представленными на вторичном рынке ранее популярными западными производителями — например, Scania.