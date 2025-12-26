«Романов» уточнил планы по развитию проекта тяжелых грузовиков БАЗ

Представитель завода уточнил, что уровень локализации машин достигает почти 3500 баллов по «зеленой» шкале. Речь идет об обновленной в 2025 г. шкале балльной оценки локализации производства. Для полной компенсации утильсбора автоконцернам за 2025 г. модели автомобиля будет достаточно набрать 1500 баллов – более чем вдвое меньше, чем было заложено ранее. Основными поставщиками комплектующих для БАЗ выступают компании из России и Белоруссии.