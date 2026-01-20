Газета
Главная / Авто /

Продажи электромобилей в России в 2025 году снизились на треть

Это связано с повышением утильсбора и дорогими кредитами
Артем Гришков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России в 2025 г. было продано 12 542 электромобиля, что на 30% меньше по сравнению с 2024 г., сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Наиболее популярным брендом на российском рынке остается премиальный китайский Zeekr – 3005 проданных электромобилей. Но реализация машин этой марки сократилась в годовом выражении в 1,6 раза, а доля рынка Zeekr – с 43 до 24%.

Следом по объему продаж идут производимые в Липецкой области электромобили марки Evolute, в прошлом году была реализована 1801 машина бренда (+47% в годовом выражении). Тройку лидеров замыкает модель калининградского «Автотора» «Амберавто» – 1126 проданных электромобилей (рост в 6,5 раза).

