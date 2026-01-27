Вторичный рынок легковушек смог чуть-чуть подрасти

Вторичный рынок легковушек смог чуть-чуть подрастиВ 2026 году продажи в этом сегменте тоже не смогут заметно увеличиться
Объем продаж легковых автомобилей с пробегом в России в 2025 г. составил 6,24 млн единиц. Это на 3% больше относительно уровня 2024 г., следует из данных аналитического агентства «Автостат». Для сравнения: в 2024 г. рынок вырос на 6% до 6,04 млн ед., а в 2023-м – на 16% до 5,69 млн ед.
Самой популярной маркой в сегменте автомобилей с пробегом в 2025 г. оставалась Lada, продукция «АвтоВАЗа» заняла почти четверть рынка. Всего за прошлый год было реализовано 1,53 млн машин (+2% к 2024 г.). Следом идет Toyota – 624 822 проданные машины (+1%), марка заняла 10% вторичного рынка. На третьем месте Kia – 358 837 реализованных автомобилей (+3%).
