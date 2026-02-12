Газета
Главная / Авто /

Создание российской автоплатформы перенесли из-за нехватки средств

Отрасли предложено сосредоточиться на локализации критических компонентов
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Реализация проекта единой модульной платформы (ЕМП) для российского автопрома отложена ввиду бюджетных ограничений, сообщил 11 февраля в Госдуме глава Минпромторга Антон Алиханов. Без государственной поддержки отечественные автопроизводители не смогут «потянуть» такие затраты, которые могут себе позволить только мировые автогиганты, сказал он. В связи с этим основной акцент в развитии отрасли будет сделан на локализации критических автокомпонентов, в том числе для электрокаров и гибридных машин, добавил Алиханов.

Платформенные решения в мировом автопроме применяются без малого около 50 лет. Они были призваны унифицировать агрегатную базу для автомобилей различных типоразмеров и назначения, чтобы сделать их выпуск коммерчески эффективным. Как правило, в понятие платформы входит силовая конструкция несущего кузова автомобиля с узлами крепления двигателя, шасси, трансмиссии и других агрегатов. Наиболее массовыми в современном автопроме считаются платформы Volkswagen MQB, Nissan B, Hyundai-Kia K, Toyota TNGA и др.

