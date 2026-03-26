Сделает ли ближневосточная война более популярными электромобили из КНР

Китай, несомненно, воспользуется ситуацией и продвинет свои электромобили как на внутреннем, так и на мировом рынке, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Сейчас с точки зрения масштаба выпуска электромобилей у Китая попросту нет конкурентов, а с точки зрения технологий соперничать с китайским производителем может только американская Tesla предпринимателя Илона Маска. Теоретически есть еще и европейские производители вроде Volkswagen и Mercedes, но они все равно проигрывают китайцам. Пекин, продолжает эксперт, сосредоточил в своих руках всю вертикальную цепочку производства – от добычи полезных ископаемых до создания батарей. При этом возможна реакция рынков на расширение предложения китайских электромобилей в случае масштабного энергокризиса, что может выразиться в таможенных пошлинах. Ограничивающим же фактором будет выработка электроэнергии из газа и угля, что будет зависеть все от той же ситуации в Иране, так что стоимость киловатт-часа может также подскочить, резюмирует эксперт.