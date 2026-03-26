Сделает ли ближневосточная война более популярными электромобили из КНР

Сделает ли ближневосточная война более популярными электромобили из КНРВ Китае полагают, что его лидерство на этом рынке резко усилится
Совместное военное нападение США и Израиля на Иран, начатое 28 февраля, может увеличить привлекательность электромобилей, особенно китайских, так как Китай – мировой лидер по производству электромобилей по сравнительно низкой цене, говорится в материале газеты South China Morning Post. Подчеркивается, что этому тренду способствует удорожание бензина из-за нестабильности энергетических поставок ввиду блокировки Персидского залива и Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти и значительная часть СПГ.
По словам опрошенных изданием экспертов, конкурентоспособность китайских электромобилей будет только возрастать и по отношению к машинам с двигателем внутреннего сгорания. Они сообщили, что в мире на сегодняшний день насчитывается 39 стран, где доля электромобилей в продажах превышает 10%. При этом наиболее высокие темпы покупок электромобилей характерны для развивающихся рынков, и некоторые из них, подчеркивается в материале, опережают развитые экономики по доле электромобилей от общих продаж.
Согласно данным компании Benchmark Mineral Intelligence, мировые продажи электромобилей в 2025 г. достигли 20,7 млн шт., что означает рост на 20% за год. На 1-м месте по продажам был Китай (12,9 млн), на 2-м – Европа (4,3 млн), на 3-м – Северная Америка (1,8 млн). При этом рост китайских показателей составил 17%, а европейских – 33%. Что касается североамериканских продаж, то они показали падение на 4%. При этом в январе 2026 г. агентство Reuters сообщило, что в течение года темп роста спроса на электромобили будет замедляться.
События в Иране действительно привели к сильному подорожанию топлива, так что сейчас те, у кого есть электромобили, «очень радуются»: их эксплуатация обходится дешевле, чем использование машин с двигателями внутреннего сгорания, говорит председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Как итог, можно констатировать ощутимый рост продаж электромобилей одновременно с ростом цен на бензин.
В долгосрочном тренде можно ожидать увеличения экспорта китайских электромобилей, но в целом эти процессы не связаны напрямую с войной в Иране, считает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Экспорт автомобилей, в том числе на электрической тяге, рос в первые месяцы 2026 г. и в целом не зависел от иранской проблемы. В том числе рост объяснялся и падением продаж на внутреннем китайском рынке, когда производителям выгоднее стало продавать электромобили за рубеж. Пока что, говорит эксперт, не ясно, будет ли всплеск цен на нефть длительным и какое влияние он окажет на спрос и на экономику других стран. Что же касается поставок китайских электромобилей в страны Евросоюза, то здесь между китайцами и европейцами действуют ценовые соглашения и в случае демпинга со стороны Пекина ЕС примет соответствующие меры.
Китай, несомненно, воспользуется ситуацией и продвинет свои электромобили как на внутреннем, так и на мировом рынке, говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Сейчас с точки зрения масштаба выпуска электромобилей у Китая попросту нет конкурентов, а с точки зрения технологий соперничать с китайским производителем может только американская Tesla предпринимателя Илона Маска. Теоретически есть еще и европейские производители вроде Volkswagen и Mercedes, но они все равно проигрывают китайцам. Пекин, продолжает эксперт, сосредоточил в своих руках всю вертикальную цепочку производства – от добычи полезных ископаемых до создания батарей. При этом возможна реакция рынков на расширение предложения китайских электромобилей в случае масштабного энергокризиса, что может выразиться в таможенных пошлинах. Ограничивающим же фактором будет выработка электроэнергии из газа и угля, что будет зависеть все от той же ситуации в Иране, так что стоимость киловатт-часа может также подскочить, резюмирует эксперт.