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Главная / Бизнес /

Правительство хочет сократить финансирование основных мер поддержки авторынка

Это позволит сбалансировать расходы бюджета, но может снизить спрос
Денис Ильюшенков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство снизило объем финансирования программы льготного автокредитования с 20 млрд руб., заложенных на 2027 г. в текущем бюджете, до 7 млрд руб. в следующем трехлетнем цикле. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2027–2029 гг., с которыми ознакомились «Ведомости».

На льготный лизинг автотехники в следующем году предполагается направить 17 млрд руб. против 37 млрд руб., которые заложены в текущем бюджете на 2026–2028 гг. Субсидии производителям техники на газомоторном топливе остались практически без изменений – 3,7 млрд руб. на 2027 г. против запланированных ранее 4 млрд руб., следует из документа.

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