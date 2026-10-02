Правительство хочет сократить финансирование основных мер поддержки авторынка

Правительство хочет сократить финансирование основных мер поддержки авторынкаЭто позволит сбалансировать расходы бюджета, но может снизить спрос
Правительство снизило объем финансирования программы льготного автокредитования с 20 млрд руб., заложенных на 2027 г. в текущем бюджете, до 7 млрд руб. в следующем трехлетнем цикле. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2027–2029 гг., с которыми ознакомились «Ведомости».
На льготный лизинг автотехники в следующем году предполагается направить 17 млрд руб. против 37 млрд руб., которые заложены в текущем бюджете на 2026–2028 гг. Субсидии производителям техники на газомоторном топливе остались практически без изменений – 3,7 млрд руб. на 2027 г. против запланированных ранее 4 млрд руб., следует из документа.
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