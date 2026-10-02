Правительство хочет сократить финансирование основных мер поддержки авторынка

На льготный лизинг автотехники в следующем году предполагается направить 17 млрд руб. против 37 млрд руб., которые заложены в текущем бюджете на 2026–2028 гг. Субсидии производителям техники на газомоторном топливе остались практически без изменений – 3,7 млрд руб. на 2027 г. против запланированных ранее 4 млрд руб., следует из документа.