Умер «русский» дизайнер Porsche

Его независимый взгляд в дизайне и оригинальный подход к разработке автомобилей и помогли производителю спорткаров выжить в самый сложный период существования

Porsche

В Германии умер бывший главный дизайнер Porsche Анатолий Лапин, самый знаменитый создатель автомобилей русского происхождения. Он руководил разработкой новых моделей производителя спорткаров с 1969 по 1988 г. Лапин умер в возрасте 81 года в Баден-Бадене.

Анатолий Лапин родился в Риге в 1930 г., перед войной уехал с семьей в Польшу, затем в Германию. После войны работал механиком Daimler-Benz в Гамбурге. В 1951 г. он уехал в США и устроился в General Motors в отдел разработки кузовов автомобилей. В 1965 г. он вернулся в Германию, чтобы возглавить Opel Research Center. В 1969 г. стал главой департамента дизайна Porsche.

Вскоре Лапин возглавлял студию дизайна Style Porsche, сменив Фердинанда Александра Порше (которого пережил всего на месяц). Под руководством Лапина были разработаны новые необычные и эффектные модели компании. Он осторожно и бережно модернизировал классическую модель 911, создав прогрессивную G-серию. Своими силуэтами и конструкцией ему обязаны переднемоторные 924-я, 944-я и знаменитая 928-я модель, которая с минимальными изменениями выпускалась 18 лет. Его концепция сравнительно недорогих автомобилей с нетрадиционной для Porsche компоновкой помогла компании сохранить позиции на рынке во время нефтяного кризиса, падения спроса на дорогие автомобили и гонений на заднемоторные автомобили в США. "Стрела должна лететь наконечником вперед", - любил повторять Лапин, отстаивая свою приверженность переднему расположению самого тяжелого узла автомобиля, двигателя.

"Анатолий Лапин отвечал за дизайн спортивных автомобилей Porsche в течение двух десятилетий, - говорит шеф-дизайнер Porsche Майкл Маурер о своем предшественнике. - Как дизайнер он не стремился успеть за модой, поэтому его разработки всегда демонстрировали новые направления".