«Третий этап развития автомобилестроения в России вот-вот начнется»
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Мы счастливы и гордимся тем, что наш штаб находится здесь, в Калуге. Только в Калуге мы трудоустроили более 4500 человек, занятых в производстве автомобилей, в производстве двигателей, в смежных областях. Нижегородский завод также является важным фактором производства. И тем не менее именно здесь, в Калуге, бьется сердце «Фольксваген груп рус».
Мы производим автомобили в Калуге в течение последних 10 лет и выпустили более 1,25 млн автомобилей за период с 2007 по 2017 г. Мы локализовали более 75% седана Polo, который является самой глубоко локализованной моделью. И мы сформировали пул из 60 поставщиков, поставляющих более 5500 деталей. Мы вложили 1,75 млрд евро. И что еще важнее, 500 млн из них мы вложили в последние три года, когда были действительно сложные условия для бизнеса в России. В период с 2014 по 2016 г. мы пересматривали все проекты, тем не менее мы продолжали инвестировать в них.
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