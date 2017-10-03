Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: «Спрос на технику сдвигается в сторону крупных игроков»

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Питер Андерссон, генеральный директор «МАН трак энд бас рус» Евгений Разумный / Ведомости

Этот год оказался жарким для производителей тяжелых грузовиков – российский рынок быстро восстанавливается. Особенно повезло производителям премиальных грузовиков, спрос на которые увеличился сильнее всего. В августе в топ-3 российского рынка вошел MAN (после «Камаза» и ГАЗа), продажи которого год к году выросли почти в 4 раза. По итогам восьми месяцев 2017 г. результат марки выглядит скромнее – 6-е место.

Компания не прогнозировала такого бурного роста рынка, в итоге возник дефицит, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «МАН трак энд бас рус» Питер Андерссон. Сейчас ситуация нормализуется, констатирует он. Чтобы усилить позиции в России, компания помимо развития продаж грузовиков и автобусов планирует расширять сотрудничество со своим российским партнером – группой ГАЗ, это может обеспечить доступ к господдержке.

– Как вы оцениваете текущее состояние российского рынка грузовиков и динамику продаж MAN в России?

– Уже в середине 2016 г. было понятно, что рынок начинает оживать. В этом году по итогам семи месяцев рост составил 50%. Если же брать премиальный сегмент, в котором мы присутствуем вместе с другими производителями большой европейской семерки, а также с новым семейством автомобилей «Камаз», то здесь рост оказался еще больше – он двукратный, особенно сильно выросли продажи грузовиков для дальнемагистральных перевозок. Основные причины – стабилизация на глобальном уровне, снижение инфляции, общий подъем экономики России, стабилизация банковских ставок и обменного курса валют. В итоге у наших клиентов появилась возможность увеличить горизонт планирования. Сказывается и отложенный спрос, накопившийся за предыдущие годы.

– Ожидали ли вы такого взрывного роста? Были к нему готовы?

– Мы ожидали, что будет восстановление рынка, но не прогнозировали столь значительного роста.

– Поясню, почему я об этом спрашиваю. Потребители премиальных грузовиков жаловались, что им не хватает машин на складах дистрибуторов. У вас такая проблема есть?