Авто
Платный
Владимир Штанов
Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: «Спрос на технику сдвигается в сторону крупных игроков»

«Спрос на технику сдвигается в сторону крупных игроков»

Питер Андерссон, генеральный директор «МАН трак энд бас рус»

Этот год оказался жарким для производителей тяжелых грузовиков – российский рынок быстро восстанавливается. Особенно повезло производителям премиальных грузовиков, спрос на которые увеличился сильнее всего. В августе в топ-3 российского рынка вошел MAN (после «Камаза» и ГАЗа), продажи которого год к году выросли почти в 4 раза. По итогам восьми месяцев 2017 г. результат марки выглядит скромнее – 6-е место.

Компания не прогнозировала такого бурного роста рынка, в итоге возник дефицит, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «МАН трак энд бас рус» Питер Андерссон. Сейчас ситуация нормализуется, констатирует он. Чтобы усилить позиции в России, компания помимо развития продаж грузовиков и автобусов планирует расширять сотрудничество со своим российским партнером – группой ГАЗ, это может обеспечить доступ к господдержке.

– Как вы оцениваете текущее состояние российского рынка грузовиков и динамику продаж MAN в России?

– Уже в середине 2016 г. было понятно, что рынок начинает оживать. В этом году по итогам семи месяцев рост составил 50%. Если же брать премиальный сегмент, в котором мы присутствуем вместе с другими производителями большой европейской семерки, а также с новым семейством автомобилей «Камаз», то здесь рост оказался еще больше – он двукратный, особенно сильно выросли продажи грузовиков для дальнемагистральных перевозок. Основные причины – стабилизация на глобальном уровне, снижение инфляции, общий подъем экономики России, стабилизация банковских ставок и обменного курса валют. В итоге у наших клиентов появилась возможность увеличить горизонт планирования. Сказывается и отложенный спрос, накопившийся за предыдущие годы.

– Ожидали ли вы такого взрывного роста? Были к нему готовы?

– Мы ожидали, что будет восстановление рынка, но не прогнозировали столь значительного роста.

– Поясню, почему я об этом спрашиваю. Потребители премиальных грузовиков жаловались, что им не хватает машин на складах дистрибуторов. У вас такая проблема есть?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике