«Выкуп автомобилей с улицы сейчас спасение для дилера»

В результате в сегменте авторитейла наиболее велики риски ухода игроков с рынка, слияний и поглощений. Крупнейший игрок рынка «Рольф» также должен был быть продан региональному автодилерскому холдингу «Ключавто». Но сделка весной поставлена «на паузу», ее закрытие под вопросом. На вопросы «Ведомостей» об этой сделке гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова отвечать не стала, но в целом, по ее словам, автодилерский бизнес могут покинуть до половины игроков.