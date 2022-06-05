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«Выкуп автомобилей с улицы сейчас спасение для дилера»

Генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова рассказывает о том, как выжить автодилеру в кризис
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Не оправившись от пандемии коронавируса и дефицита микрочипов для производства машин, авторитейл столкнулся с последствиями санкций против России. Большинство поставщиков импортных автомобилей прекратили отгрузки. Затем из-за проблем с доставкой компонентов начали останавливаться российские автозаводы. Сейчас сборку в России продолжают лишь УАЗ и китайский Haval. Планирует запускаться «АвтоВАЗ».

Возникший в автосалонах дефицит и резкий (порой до 60%) рост цен на новые машины снизил интерес клиентов к покупкам автомобилей. Автодилеры вынужденно переключаются на продажи автомобилей с пробегом, рассматривая скудные поставки новых машин в качестве приятного бонуса.

В результате в сегменте авторитейла наиболее велики риски ухода игроков с рынка, слияний и поглощений. Крупнейший игрок рынка «Рольф» также должен был быть продан региональному автодилерскому холдингу «Ключавто». Но сделка весной поставлена «на паузу», ее закрытие под вопросом. На вопросы «Ведомостей» об этой сделке гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова отвечать не стала, но в целом, по ее словам, автодилерский бизнес могут покинуть до половины игроков.

– Ситуация, в которой оказался сейчас авторитейл, уникальна?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных