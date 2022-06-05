«Выкуп автомобилей с улицы сейчас спасение для дилера»Генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова рассказывает о том, как выжить автодилеру в кризис
Не оправившись от пандемии коронавируса и дефицита микрочипов для производства машин, авторитейл столкнулся с последствиями санкций против России. Большинство поставщиков импортных автомобилей прекратили отгрузки. Затем из-за проблем с доставкой компонентов начали останавливаться российские автозаводы. Сейчас сборку в России продолжают лишь УАЗ и китайский Haval. Планирует запускаться «АвтоВАЗ».
Возникший в автосалонах дефицит и резкий (порой до 60%) рост цен на новые машины снизил интерес клиентов к покупкам автомобилей. Автодилеры вынужденно переключаются на продажи автомобилей с пробегом, рассматривая скудные поставки новых машин в качестве приятного бонуса.
В результате в сегменте авторитейла наиболее велики риски ухода игроков с рынка, слияний и поглощений. Крупнейший игрок рынка «Рольф» также должен был быть продан региональному автодилерскому холдингу «Ключавто». Но сделка весной поставлена «на паузу», ее закрытие под вопросом. На вопросы «Ведомостей» об этой сделке гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова отвечать не стала, но в целом, по ее словам, автодилерский бизнес могут покинуть до половины игроков.