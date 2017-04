Jaguar F-Pace – лучший автомобиль 2017 года

Brendan McDermid / Reuters

Всемирным автомобилем года – World Car of the Year 2017 – назван кроссовер Jaguar F-Pace . Британский автомобиль также получил звание лучшего по дизайну – World Car Design of the Year. Результаты голосования жюри объявлены на международном автосалоне в Нью-Йорке. Другими претендентами на звание в финале конкурса были также кроссоверы – Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. В аналогичном европейском конкурсе в начале марта победителем назван также кроссовер – Peugeot 3008.