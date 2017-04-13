Jaguar F-Pace – лучший автомобиль 2017 года
Названы самые выдающиеся автомобили мира в пяти категориях
Всемирным автомобилем года – World Car of the Year 2017 – назван кроссовер Jaguar F-Pace. Британский автомобиль также получил звание лучшего по дизайну – World Car Design of the Year. Результаты голосования жюри объявлены на международном автосалоне в Нью-Йорке. Другими претендентами на звание в финале конкурса были также кроссоверы – Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. В аналогичном европейском конкурсе в начале марта победителем назван также кроссовер – Peugeot 3008.
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Лучшие машины этого года определялись жюри в пяти категориях: лучший автомобиль, лучший спортивный автомобиль (World Performance Car), самый экологически чистый («зеленый») автомобиль (World Green Car), лучший дизайн (World Car Design) и лучший городской автомобиль (World Urban Car). Лучшим автомобилем премиум-класса (World Luxury Car ) назван Mercedes-Benz E-class (на фото), обошедший BMW 5-series и Volvo S90/V90
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Конкурс проводится с 2005 г. Жюри состоит из 75 журналистов специализированных изданий из 24 стран мира, четверо из них – из России. Спорткаром года назван родстер и купе Porsche Boxster/Cayman, который опередил в финале Audi R8 Spyder и McLaren 570S.
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Самым «Зеленым» автомобилем года назван подзаряжаемый гибрид Toyota Prius Prime (на фото), опередивший в финале электромобили Chevrolet Bolt и Tesla Model X. Победитель премии этого года выбирался среди 58 моделей мировых производителей. В финале в пяти категориях остались 17 автомобилей.Отбор проводится жюри в три этапа по результатам сравнительных тест-драйвов
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Лучшим автомобилем для города назван электромобиль BMW i3 (с новым аккумуляторным блоком 94 Ач, на фото), соперничавший в финале с Citroen C3 и Suzuki Ignis
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