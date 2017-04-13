Jaguar F-Pace – лучший автомобиль 2017 года

Porsche

Конкурс проводится с 2005 г. Жюри состоит из 75 журналистов специализированных изданий из 24 стран мира, четверо из них – из России. Спорткаром года назван родстер и купе Porsche Boxster/Cayman, который опередил в финале Audi R8 Spyder и McLaren 570S.



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