Новый BMW 6 series Gran Turismo
Большой хетчбэк BMW перевели в следующий класс
BMW представила новый хетчбэк 6 series Gran Turismo (GT), который сменит выпускающееся сейчас 5 series GT и считается компанией его прямым приемником (вторым поколением). Публичная премьера пройдет на Международном автосалоне во Франкфурте (IAA) в сентябре 2017 года
1/20
Новый хетчбэк на 87 мм длиннее предыдущей модели (длина 5091 мм), и на чуть ниже (на 21 мм, высота - 1538 мм). Ширина и колесная база остались прежними - 1902 мм и 3070 мм, соответственно
2/20
У автомобиля существенно переработана аэродинамика
3/20
В решетку радиатора интегрированы активные воздушные заслонки...
4/20
... внизу передних крыльев появились вентиляционные «жабры», как на всех свежих моделях марки ...
5/20
... на крышке багажника установлен автоматически выдвигающийся спойлер, улучшающий поведение автомобиля на высоких скоростях
6/20
Вес автомобиля стал в среднем на 150 кг меньше по сравнению с предыдущей моделью, в том числе благодаря широкому применению алюминия, из которого сделаны капот, двери, а теперь еще и крышка багажника
7/20
Задняя дверь оборудована электроприводом в стандартной комплектации
8/20
От прежней модели к 6 series GT перешла особенность конструкции дверей без рамок для стекол, которые чаще принято делать у купе
9/20
Саморегулирующаяся пневматическая подвеска на задней оси входит в стандартную комплектацию. Полная адаптивная пневмоподвеска - опция. С ней можно увеличить дорожный просвет на 20 мм или опустить машину на 10 мм (вручную или автоматически на скорости выше 120 км/ч в режиме Sport)
10/20
На рынок модель выйдет в трех модификациях: 630i GT (бензиновый 4-цилиндровый мотор рабочим объемом 2,0 л, 258 л. с. 400 Нм, разгон до 100 км/ч за 6,3 с), 640i GT (бензиновый рядный 6-цилиндровый, 3,0 л, 340 л. с. 450 Нм, 5,4 с) и 630d GT (рядный 6-цилиндровый дизель 3,0 л, 265 л. с. 620 Нм, 6,1 с)
11/20
Все моторы комплектуются в стандарте 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, для 6-цилиндровых можно заказать полный привод
12/20
Стандартно на 6 series GT будут устанавливаться системы предупреждения о столкновении с препятствием и снижения последствий от столкновений в городе. Дополнительно можно заказать адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания в полосе, которые работают в дапазоне от 0 до 210 км/ч
13/20
Мультимедийная система iDrive с дисплеем 10,25-дюйма оснащена функциями голосового управления и распознавания жестов
14/20
Более высокая посадка водителя улучит обзор, обещает компания. Проекционный дисплей устанавливается как опция
15/20
Спинки задних сидений оборудованы с электрорегулировкой угла наклона
16/20
В списке опций звуковая система Bowers & Wilkins с 10-канальным усилителем 1400 Вт и 16 динамиками
17/20
Улучшенная звукоизоляция и более комфортные задние сиденья делают автомобиль более удобным для долгих путешествий
18/20
Объем багажника - 610 л, на 110 л больше, чем у предыдущей модели. Заднее сиденье складывается в пропорции 40:20:40, пол багажника опущен на 50 мм и теперь находится на одном уровне с порогом
19/20
Продажи 6 Series GT начнутся в ноябре 2017 года
20/20