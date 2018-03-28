Toyota представила новый RAV4
Популярный компактный кроссовер полностью изменил дизайн и обзавелся премиальным оснащением
Toyota представила пятое поколение компактного кроссовера RAV4. Премьера прошла на автосалоне в Нью-Йорке. Модель появится на рынке Северной Америки в конце 2018 г.
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Популярная на многих рынках модель полностью поменяла дизайн, но практически не изменилась в габаритах. Длина нового RAV4 - 4595 мм (на 5 мм короче, данные модели для рынка США), колесная база - 2690 мм (+30 мм), ширина - 1854 мм (+10 мм), высота - 1699 мм (+5 мм)
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Кроссовер построен на глобальной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), вместе с которой он получит новые системы и силовые агрегаты
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На американский рынок модель выйдет с 2,5 л четырехцилиндровым бензиновым двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а в 2019 г. появится гибрид с 2,5 л мотором и вариатором ECVT
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Для других рынков будет версия RAV4 с двухлитровым бензиновым двигателем в сочетании с механической или автоматической коробкой передач
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Гибридная версия будет оснащаться полным приводом с электромотором для задней оси, двухлитровая бензиновая версия - AWD c многодисковой муфтой и системой раздельного управления тягой задних колес
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В кроссовер могут устанавливаться светодиодные фары
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Для рынка Северной Америки модель может оснащаться электронным зеркалом заднего вида с трансляцией изображения с видеокамеры
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Щиток приборов комбинированный - центральный дисплей для спидометра и сопутствующей информации цифровой, по бокам аналоговые стрелочные указатели
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Стандартно устанавливается 7-дюймовый центральный дисплей
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В базовую комплектацию входит водительское сиденье с 8 электрорегулировками и памятью настроек
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Заднее сидение раскладывается в пропорции 40:60
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Кузов предполагает возможность двухцветной окраски
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В Европе запуск Toyota RAV4 пятого поколения запланирован на 2019 г., сообщила компания
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