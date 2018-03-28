Авто / Дизайн и технологии

Toyota представила новый RAV4

Популярный компактный кроссовер полностью изменил дизайн и обзавелся премиальным оснащением
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