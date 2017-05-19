Aston Martin может провести IPO в Лондоне – Bloomberg

Aston Martin может изучать возможность провести первичное размещение в 2018 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, автопроизводителя могло вдохновить удачное IPO Ferrari. Размещение может пройти в Лондоне, говорят собеседники агентства. Консультантов компания выберет после изучения отчета о финансовых результатах 2017 г. Окончательных решений еще не принято, планы по размещению могут быть отложены, говорят источники Bloomberg.

Представитель Aston Martin Саймон Спраул заявил, что менеджмент компании сосредоточен на выполнении семилетнего бизнес-плана, а все вопросы о структуре собственности решают акционеры.