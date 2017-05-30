«GM-АвтоВАЗ» возобновил работу конвейера после почти двухнедельного простоя

«GM-АвтоВАЗ» возобновил работу конвейера после почти двухнедельного простоя, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.

«В результате переговоров стороны достигли временных договоренностей, в соответствии с которыми 30 мая ЗАО "Джи эм-АвтоВАЗ" возобновляет работу производства. Подробности соглашения не разглашаются», – сообщили в пресс-службе.

«GM-АвтоВАЗ» с 17 мая приостановил работу конвейера. Причиной стало то, что нижегородский завод «Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих для тольяттинского завода.