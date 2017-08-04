BMW увеличила прибыль и выручку во II квартале

Немецкая Bayerische Motoren Werke (BMW), второй по объемам продаж производитель автомобилей премиум-класса в мире, увеличила чистую прибыль во II квартале 2017 г. на 13% во многом благодаря высокому спросу на ее машины в Китае.

Чистая прибыль в апреле-июне выросла до 2,19 млрд евро с 1,94 млрд евро за аналогичный период годом ранее, сообщила компания. EBIT увеличилась на 7,5% с 2,73 млрд евро до 2,93 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 2,87 млрд евро.

Рентабельность автомобильного подразделения по EBIT повысилась с 9,5% до 9,7%. Квартальная выручка компании поднялась на 3,1% до 25,8 млрд евро.

Продажи автомобилей в Китае в минувшем квартале подскочили на 25%, в Европе - выросли на 0,4%, в Северной и Южной Америке - снизились на 6,1%.

BMW подтвердила годовой прогноз, предусматривающий небольшое повышение доналоговой прибыли и рентабельность в диапазоне 8-10%.