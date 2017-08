Tata Motors увеличила квартальную прибыль из-за разового дохода Jaguar Land Rover

Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 41,6%. Показатель в апреле - июне составил 32 млрд рупий ($502 млн) против 22,6 млрд рупий ($354,5 млн) за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчетности компании. Прибыль оказалась существенно выше среднего прогноза опрошенных ET Now аналитиков, ожидавших 15,72 млрд рупий ($246,6 млн), сообщает The Economic Times.

Выручка уменьшилась на 9,6% до 599,7 млрд рупий ($9,4 млрд) по сравнению с 663,4 млрд рупий ($10,4 млрд). Компания за прошедшие три месяца продала 111 860 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 11,8% меньше показателя за тот же период годом ранее. При этом реализация легковых машин увеличилась на 4,7%.

Рост прибыли Tata Motors обусловлен разовым доходом британского подразделения Jaguar Land Rover (JLR) в объеме 36,1 млрд рупий ($566,3 млн), связанным с изменениями в его пенсионных планах.

Доналоговая прибыль JLR, которая является крупнейшим в Великобритании производителем автомобилей, выросла до 595 млн фунтов стерлингов ($776,2 млн) с 399 млн фунтов ($520,5 млн), выручка увеличилась на 244 млн фунтов ($318,3 млн) и достигла 5,6 млрд фунтов ($7,3 млрд).

Без учета британского подразделения Tata Motors в первом финквартале зафиксировала убыток в размере 4,67 млрд рупий ($73,3 млн) против прибыли в 2,575 млрд рупий ($40,4 млн) годом ранее.