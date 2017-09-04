УАЗ ожидает «очень скромного» роста продаж в 2017 году

Российский производитель внедорожников УАЗ ожидает небольшого роста продаж в 2017 г., заявил генеральный директор «Соллерс» Вадим Швецов.

«Год сложный, в год [ожидаем] очень скромный рост – 5–6%», – сказал он на выставке «Комтранс-2017». Таким образом, продажи могут вырасти до 51 000 автомобилей.

Он также добавил, что УАЗ рассматривает возможность выхода на рынок Турции. «Нам интересно искать выходы на рынки в странах, где подписано максимальное количество соглашений о свободной торговле, для того чтобы использовать данные страны как "хабы" для выхода на другие рынки. Помимо Египта [мы рассматриваем] – Турцию», – сказал он, отвечая на вопрос о реализации проекта строительства промышленной зоны в Египте.

По данным компании УАЗ, по итогам 2016 г. продажи компании составили 48 800 автомобилей.

Рыночная доля бренда УАЗ за прошлый год выросла с 3 до 3,4%. При этом объем продаж компании на экспортных рынках в 2016 г. составил 3467 автомобилей против 4900 в 2015 г.