Volkswagen отзывает в России почти 7700 минивэнов Multivan

Российский дилер Volkswagen - ООО «Фольксваген групп русс» - отзывает в России 7670 минивэнов Multivan поколений T5 и T6, реализованных с 2014 по 2016 г. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва является возможное касание собственной ветви поликлинового ремня (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом», - отмечается в сообщении.

Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву ремня, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет проведена замена поликлиного ремня и натяжителя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.