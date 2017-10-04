Ford сократит расходы на $14 млрд и откажется от разработки некоторых моделей

Ford Motor сократит расходы на $14 млрд и откажется от разработки некоторых моделей автомобилей. Новый гендиректор компании Джим Хэкетт собирается сконцентрировать усилия на кроссоверах и внедорожниках (SUV), грузовиках, электромобилях (EV) и технологиях автономного вождения, передает Bloomberg.

Автопроизводитель собирается в течение следующих пяти лет сократить расходы на материалы на $10 млрд и инженерию на $4 млрд, говорится в заявлении, опубликованном во вторник накануне брифинга с инвесторами в Нью-Йорке. Ford повысит расходы на запуск моделей среднеразмерного пикапа Ranger и внедорожника Bronco, при этом порежет вложения в легковые автомобили без указания конкретных моделей.

«Решение измениться дается непросто — с культурной и с практической стороны, - сказал Хэкетт в заявлении. - В конечном счете, мы должны признать, что качества, которые принесли нам успех в прошедшем столетии, не являются гарантией успеха в будущем». Хэкетт отправился на завоевание Уолл-стрит, пишет Bloomberg, чтобы убедить осторожных инвесторов в том, что у него есть план повернуть вспять трехлетний тренд падения акций.

В разработке электромобилей и технологий автопилотирования Ford опережают конкуренты, например General Motors и Tesla. В понедельник конкурент GM, который сейчас уже продает полностью электрический хетчбэк Chevrolet Bolt, объявил о планах к 2023 г. выпустить 20 автомобилей с питанием от аккумуляторов и водородных топливных элементов. В тот же день Ford объявил, что он сформировал независимое подразделение, получившее название «Команда Эдисон», для разработки бизнес-модели EV. Ford представит первую модель с большим пробегом без подзарядки в 2020 г. «Ford не отстает в технологиях», - сказал руководитель программы разработки электромобилей компании Шериф Маракби в понедельник. «Важно то, что команда сможет создать жизнеспособный и прибыльный бизнес. Прибыльность - наша абсолютная цель».

Ford планирует перераспределить $7 млрд которые были предназначены на разработку легковых машин на SUV и грузовики. Компания будет ломать стратегию одиночного игрока, использованную при бывшем гендиректоре Марке Филдсе, и собирается активно участвовать в слияниях, поглощениях и совместных предприятиях. С тех пор как Хакетт взял на себя руководство компанией в мае, он сотрудничает с компаниями в разработке электромобилей в Китае и Индии и объединился с Lyft для развития роботизированных автомобилей.

Акции Ford выросли во вторник на 0,5% до $12,4 к закрытию торгов в Нью-Йорке. В этом году акции компании выросли на 2,1%.