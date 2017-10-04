Tesla не справилась с планом выпуска Model 3 в III квартале

Tesla в III квартале значительно отстала от плановых показателей производства массового электромобиля Model 3: фактически компания выпустила всего 360 автомобилей вместо предполагавшихся более 1500 шт. «Объемы производства Model 3 были ниже ожиданий из-за узких мест производства, - говорится в сообщении Tesla. - Хотя подавляющее большинство производственных подсистем на заводе в Калифорнии и на Gigafactory в Неваде могут работать с более высокой загрузкой, ввод в эксплуатацию некоторых из них занял больше времени, чем ожидалось».

Клиентам в июле-сентябре были переданы всего 220 новых машин. При этом компания подчеркнула, что проблем с компонентами или логистической цепочкой нет.

Model 3 была запущена в июле, владельцем первого сошедшего с конвейера электромобиля этой модели стал гендиректор Tesla Илон Маск. В августе компания планировала выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре - около 1500, к концу года производство должно было достигнуть 5000 машин в неделю. Цена Model 3 в базовой комплектации $35 000, что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla. К началу августа число заявок на Model 3 достигло 455 000.

В общей сложности Tesla поставила в III квартале 26 150 автомобилей всех моделей при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на уровне менее 26 000.